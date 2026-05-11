中國大陸IC設計大廠納芯微電子違法來台挖角 台籍東亞區總監遭訴

中國大陸IC設計大廠蘇州納芯微電子（NOVOSENSE）涉嫌違法來台設立據點，透過雇請台灣籍慎姓男子出任東亞區銷售總監，在台非法從事挖角高科技人才等業務活動，台北地檢署今依違反兩岸人民關係條例起訴慎男。

總部位於對岸蘇州的納芯微電子，同時在上海證券交易所及香港聯交所上市、掛牌，主攻高性能類比及混合訊號晶片設計，透過訊號感知、系統互聯、功率驅動三大方向，廣泛應用於汽車、工業及消費電子等領域。

檢調查出，慎男自2021年起受雇於納芯微並擔任東亞區銷售總監，於北市敦化南路承租辦公室作為據點擴張在台業務，並自隔年起陸續招攬原任職於德州儀器的陳姓、胡姓、黃姓及顏姓工程師加入，從事IC產品銷售、客戶服務及相關業務。

納芯微電子為規避主管機關查緝及掩蓋在台違法營業的事實，並未依法替慎男等人辦理勞健保，而是要求加保職業工會。至於薪資方面則繞道新加坡境外人力資源公司（BIPO），自新加坡、香港等地以美金匯款方式支付慎男等人薪資或勞務報酬。