快訊

賴瑞隆領先柯志恩16% 比陳其邁還強不是假民調？

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

聽新聞
0:00 / 0:00

報導吳佩慈男友紀曉波「被FBI通緝」兩人怒告求償 週刊判賠200萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

鏡週刊前年報導女星吳佩慈的男友、博華太平洋國際公司代表人紀曉波被聯邦調查局（FBI）通緝、經手粉色交易等，被紀曉波、吳佩慈提告求償，台北地方法院認為週刊是刊載私德、與公共利益無關的報導，判決精鏡傳媒、宋姓記者應連帶賠償吳佩慈、紀曉波各100萬元，並刪除言論，可上訴。

紀曉波、吳佩慈提告主張，鏡週刊2024年12月4日在網站刊載「富豪男友通緝中」多篇報導，提及「吳佩慈孩子的爸遭FBI通緝」、「紀曉波活躍日本經手粉色交易」、「一堆罪名」、「紀曉波已經變成美國聯邦通緝犯的全球通緝犯」等語。

紀曉波、吳佩慈認為宋姓記者也是網路總編輯，未經查證撰寫不實言論，並刊登在網站，侵害兩人人格權、名譽權，請求精鏡傳媒、宋姓記者連帶賠償各100萬元，並下架、刪除相關言論，將判決主文刊登在網站首頁30日，以回復名譽。

精鏡傳媒和宋姓記者反駁，紀曉波的公司涉及洗錢被調查搜索，紀母也被美國司法單位逮捕，足見紀確實被美國拘束人身自由調查，且記者消息來源是澳門籍名媛，並查核網路新聞消息才撰寫報導，已盡合理查證義務。

台北地院指出，新聞媒體若善意報導公務員或公眾人物執行職務行為或涉及公共議題的事實陳述，不論是否為真實，均受新聞自由保障，只有在被侵害名譽的公務員或公眾人物能證明新聞媒體是故意或重大過失為不實言論，才不受憲法保障。

不過，無論是私人或公職人員、公眾人物涉及「私德」而與公共利益無關的事項，此時名譽權、隱私權應優先於言論自由、新聞自由。法院指出，吳佩慈是知名藝人、公眾人物，但報導內容是屬私人交往、無涉公共議題的「私事」。

另判決指出，吳佩慈紀曉波之間沒有結婚登記，不具法律上婚姻關係，紀的商業活動與我國內政也沒有重大關聯，因此無法認定紀是公眾人物。

法院認為，週刊網站是刊登「涉於私德而與公共利益無關」的言論，且紀曉波實際上未經美司法單位通緝，週刊也未能具證消息源自於特定澳門名媛，無從證明相關報導為真實，認定確實侵害紀曉波、吳佩慈名譽權。

判決指出，週刊未體認對公眾人物的報導具有一定界線，私人也不因與公共人物交往或接觸，就當然成文公眾人物，週刊竟報導與公共議題全然無關的言論，與新聞媒體存在是為監督政府、滿足人民對於公眾事務知的權利，而非單純打探藝人私生活的目的相悖，判週刊和記者應連帶賠償200萬元。

吳佩慈。取材自Instagram
吳佩慈。取材自Instagram

吳佩慈。圖／摘自小紅書
吳佩慈。圖／摘自小紅書

吳佩慈 FBI 日本 鏡週刊

延伸閱讀

台積電工程師住家偷拍來訪女友人 判刑1年遭解雇再判賠160萬

百度AI幻覺 捏造「南京律師被判刑3年」 本尊告贏了

散布晶片訂單訊息擾亂市場 陸2家自媒體遭罰200萬元

紐時：疑中國間諜欲收買美國會助理 開價31萬元換資訊

相關新聞

宜蘭賓士男載妻毒駕闖紅燈狂飆撞死女老師 檢今起訴最重判10年

宜蘭市今年3月發生一起震驚社會的毒駕致死案，23歲男子林益宏在吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品後，駕駛賓士車在市區沿路闖紅燈狂飆，猛烈追撞停等紅燈車輛，造成任職於中道中學的鍾姓女老師不幸慘死。宜蘭地檢署今天偵查終結，依毒駕致死、過失傷害等罪嫌將林男提起公訴。

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢：背信罪偵辦中

台中葳格國際學校傳出8日遭檢方搜索，一級主管手機遭檢方查扣在案，據傳與去年間，有廠商爆料，葳格高中執行長吳菀庭、金錢豹創辦人袁昶平涉掏空校產、收受回扣有關。台中地檢署表示，此案陸續有偵查行動，細節不對外說明，仍依背信罪偵辦中。

報導吳佩慈男友紀曉波「被FBI通緝」兩人怒告求償 週刊判賠200萬元

鏡週刊前年報導女星吳佩慈的男友、博華太平洋國際公司代表人紀曉波被聯邦調查局（FBI）通緝、經手粉色交易等，被紀曉波、吳佩慈提告求償，台北地方法院認為週刊是刊載私德、與公共利益無關的報導，判決精鏡傳媒、宋姓記者應連帶賠償吳佩慈、紀曉波各100萬元，並刪除言論，可上訴。

影／遭控假冒鄭天財外甥涉原保地詐騙 田野出面喊冤：將循法律自清

新竹縣原住民部落近日爆出疑似原住民保留地詐騙爭議，竹縣縣議員朱健銘日前在縣議會總質詢揭露，有化名「田野」男子，假冒立委鄭天財親外甥，疑詐取個資、印章及相關證件，甚至誘導辦理土地移轉或貸款，遭點名的男子「田野」今早在律師的陪同下出面喊冤，強調從未詐騙，對於受害人的相關指控為不實抹黑，將循法律途徑自清。

中國大陸IC設計大廠納芯微電子違法來台挖角 台籍東亞區總監遭訴

中國大陸IC設計大廠蘇州納芯微電子（NOVOSENSE）涉嫌違法來台設立據點，透過雇請台灣籍慎姓男子出任東亞區銷售總監，在台非法從事挖角高科技人才等業務活動，台北地檢署今依違反兩岸人民關係條例起訴慎男。

偷蔥被判拘役30日 竊賊上訴說自己夢遊…監視器打臉

彰化縣歐姓男子前年11月晚間到一戶農家偷走價值500元的10欉青蔥，被彰化地方法院依竊盜罪判拘役30日，但他不服判刑上訴，說自己是夢遊，並非故意犯罪，法官依監視錄影器畫面顯示，認為歐男是卸責之詞，且已有前科，是為累犯，駁回上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。