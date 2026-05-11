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葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

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葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢：背信罪偵辦中

聯合報／ 記者陳宏睿黃寅／台中即時報導

台中葳格國際學校傳出8日遭檢方搜索，一級主管手機遭檢方查扣在案，據傳與去年間，有廠商爆料，葳格高中執行長吳菀庭、金錢豹創辦人袁昶平涉掏空校產、收受回扣有關。台中地檢署表示，此案陸續有偵查行動，細節不對外說明，仍依背信罪偵辦中。

有媒體報導，葳格國際學校在8日遭到檢方搜索，台中地檢署證實，8日的確有搜索行動，但搜扣內容與涉案被告為偵查核心，因後續仍有偵辦行動，暫時無法對外說明細節，此案由檢察官依背信等罪方向偵辦中。

金錢豹創辦人袁昶平在2023年間因涉嫌國泰洋酒逃漏稅案，獲得一億元交保，全案仍在台中地院審理中，袁昶平在前年間與小24歲的葳格高中執行董事吳菀庭再婚。

不過二人在去年9月間遭廠商指控，二人涉以整修校區名義，發包工程，但故意拖欠千萬元工程款，另涉及收受回扣、作假帳購買精品、出國旅遊、購買勞斯萊斯等豪車，疑有掏空校產狀況，金額上億元。

葳格國際學校表示，有關上周五搜索行動，校方並無所悉，目前學校各項行政、教學運作，維持正常，全體教職員工始終專注在教學、學生成長，懇請外界給予教育場域專業的空間，避免讓非教學事務干擾教育的第一現場。

金錢豹創辦人袁昶平（右）、執行董事吳菀庭（左）被廠商指控涉拖欠工程款、掏空校產，檢方依背信罪偵辦中。圖／讀者提供
金錢豹創辦人袁昶平（右）、執行董事吳菀庭（左）被廠商指控涉拖欠工程款、掏空校產，檢方依背信罪偵辦中。圖／讀者提供

金錢豹 掏空 檢察官 葳格國際學校

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