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除夕上門尋仇！燒烤店老闆「奪斧」反擊刺死人 防衛過當判6年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台南市鄭姓男子為朋友債務與東區燒烤店老闆周元良在臉書上互嗆，前年除夕夜找來胞兄分持斧頭、球棒登門討公道，周拿出折疊刀反擊，刺入鄭左胸腹送醫不治，最高法院認為周確實「防衛過當」依傷害致死罪判刑6年，全案定讞。

周元良、鄭因友人債務問題在臉書起爭執，相約2024年2月9日除夕晚間碰面，鄭持斧頭至周經營燒烤店，打破門口後發生衝突，周拿出折疊刀反擊，攻擊鄭身體、左側頭部及胸腔部位，鄭送醫傷重不治。

台南地院國民法官庭一審認為，周元良與被害人原是認識多年朋友，為雙方友人間一筆4萬多元的債務起糾紛，無其他重大仇恨，且案發當天是除夕，周在店裡吃團圓飯，難認周有殺人動機，但周被動反擊後奪下斧頭後，卻仍持刀刺入鄭左胸腹部，防衛行為過當，判刑6年。

檢察官上訴認為，周元良持刀刺殺鄭後，鄭已經躺臥地上血流滿地時，周仍挑釁表示「再囂張啊，要死了，快要死了」、「要死了，他要死了，被我刺了好幾刀」，認為有殺人動機，一審量刑過輕。

周提上訴主張，他坦承防衛過當，但當時與親友、家眷在餐廳圍爐，面對鄭持斧頭、鄭的胞兄持球棒來勢洶洶破門攻擊，他為保護自己及家眷安全，只能拿出折疊刀抵抗，一審未斟酌犯罪動機，量刑過重。

台南高分院二審認為，周選擇持刀刺向鄭，不是基於殺人犯意反擊，而屬於正當防衛，但周奪下斧頭後，周的朋友也持椅子前來架住鄭，周應可選擇起身與朋友一起壓制，僅刺鄭的下肢或不再猛刺，卻持續持刀刺入鄭的胸腹部致死，防衛過當。

二審認為科刑是由職業法官和國民法官充分審理、評議後所為的決定，已經審酌檢察官、被告、被害人家屬的意見，並無違法不當的情形，周與檢察官上訴均無理由，判決駁回。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

鄭姓男子與燒烤店老闆周元良為朋友債務臉書上起爭執，持斧頭討公道卻被刺死，周被判刑6年定讞。圖／讀者提供
鄭姓男子與燒烤店老闆周元良為朋友債務臉書上起爭執，持斧頭討公道卻被刺死，周被判刑6年定讞。圖／讀者提供

鄭姓男子（白衣者）與燒烤店老闆周元良為朋友債務臉書上起爭執，持斧頭討公道卻被刺死，周被判刑6年定讞。圖／讀者提供
鄭姓男子（白衣者）與燒烤店老闆周元良為朋友債務臉書上起爭執，持斧頭討公道卻被刺死，周被判刑6年定讞。圖／讀者提供

鄭姓男子與燒烤店老闆周元良為朋友債務臉書上起爭執，持斧頭討公道卻被刺死，周被判刑6年定讞。圖／讀者提供
鄭姓男子與燒烤店老闆周元良為朋友債務臉書上起爭執，持斧頭討公道卻被刺死，周被判刑6年定讞。圖／讀者提供

債務 殺人 最高法院 台南

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