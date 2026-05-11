他非律師卻接車禍案件寫書狀…還要求檢察官現場模擬 南檢簽分起訴

李姓男子沒有律師證書，卻接下曾姓、簡姓、蘇姓男子的的車禍訴訟案件，不僅要求檢察官要現場模擬、盡快起訴，還要求法院說明訴訟程序，請法院以他呈上的答辯狀為主，當事人說法不是重點；台南地檢署查出李根本不是律師卻辦理訴訟事件，依違反律師法罪嫌提起公訴。

起訴書指出，李姓男子沒有律師證書，卻受理訴訟案件，接下曾姓男子（告訴人）在台南地檢署的過失傷害案後，分別於去年3月25日、5月28日、6月12日、6月23日撰寫刑事狀、陳報狀，要求檢方到事故現場模擬，釐清各自肇責；甚至質疑已經可起訴，為何不起訴？影響效率。

李在去年8月14日又接下簡姓男子（被告）在台南地院的過失傷害案，撰寫陳述意見狀，要求法院說明後續程序，作為依據；今年1月13日則接下蘇姓男子（被告）在台南地院的車禍民事損害賠償案件，撰寫答辯狀，表示被告的說法以答辯狀為主，開庭時的其他說法，不是重點。

李均在台南市安南區本原街1段195巷的住處撰寫相關書狀，並與曾、簡、蘇等人約定3千元至5千元酬勞，其中曾已交付8千元，簡、蘇二人則尚未付款，台南地檢署便已收到告發，李涉嫌違反律師法；案經檢察官簽分偵辦，李承認撰寫書狀，並有要求對方意思一下。

檢方蒐證查到，李跟人聊天時曾稱「協助車禍訴訟．給3、5千元紅包當協助費，車馬費，書狀費，人之常情啊，這樣過分嗎」，對方當下提醒他律師法第127條第1項無律師證書意圖營利而辦理訴訟事件罪，可見李明知其行為已違反律師法。

李在跟警方談話時也稱「人家花個小錢來請我協助他，我是依照訴訟代理人的第2條第5項，來協助他人，因為他們沒有什麼錢，然後來協助他們打官司」；曾姓男子到案證稱全權委託李處理車禍理賠事宜，還交付8千元，簡、蘇姓男子也說明李撰寫書狀經過。

檢察官指出，律師法第127條第1項乃在防止未取得律師資格者不法執行律師職務牟利，破壞司法公平與當事人權益，防止非律師不法執行律師職務牟利或從事詐騙活動、破壞司法威信；認定李的行為均已觸犯本罪，其中曾姓男子部分為持續實行複次行為，應僅成立一罪。

檢方表示，李為曾姓、簡姓、蘇姓男子三人撰寫書狀，三罪犯意各別、行為互殊，請法院分論併罰。據了解，李姓男子曾在2008年間，因父親車禍，他研究車禍案件訴訟進行，幫父親找資料、寫書狀，並以訴訟代理人的身分出庭，之後竟認為可協助其他車禍當事人，承接訴訟案件。