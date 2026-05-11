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南投男煩噪音埋伏刺殺鄰居 檢警追出他犯後還想殺鄰居全家

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣黃姓男子認為鄰居故意製造噪音干擾其生活，駕車撞倒鄰居後持刀將其刺殺致死，依殺人罪起訴，2月移審南投地方法院審理；由於檢警追出黃男犯後竟意圖殺害鄰居家人，地院法官認為黃男犯重罪且有再犯之虞，裁定延長羈押2月。

黃姓男子認為鄰居家常有噪音，是鄰居全家故意裝設喇叭製造干擾其生活，黃男便經常放鞭炮或大聲播放音樂等反制，雙方嫌隙擴大，互有爭執；去年12月19日，黃男埋伏住家附近，見鄰居騎機車出門，駕車將他撞倒，隨後持刀痛下殺手。

黃男將鄰居撞倒在地後，竟拿出預藏刀具，朝對方胸口猛刺數刀，而他犯案後自行報警，在場等待員警並坦承殺人犯行，但其鄰居送醫後不治，南投地檢署依殺人等罪起訴，由南投地院審理，全案移審南投地方法院，法官裁定黃男羈押禁見。

南投地院法官認為黃男僅因自認鄰居製造噪音干擾，就犯下殺人犯行，且檢警追出黃男持刀刃刺殺鄰居，更赴鄰居家中欲繼續殺害其他家人，裁定被告自今年2月10日羈押3月在案，如今屆滿，但法官裁定今天（10日）起，延長羈押2月。

南投法院審酌，黃男最輕本刑5年以上有期徒刑之重，可預期將來所獲刑期甚重，有逃亡可能，而他犯案後欲繼續殺害其他人，顯有事實足認被告有反覆實施同一犯罪之虞，羈押原因仍存而有羈押之必要，自今年5月10日起，延押2月。

黃姓男子去年埋伏住家附近，見鄰居騎車外出便駕車將其撞倒在地後，持刀猛刺其胸口，致鄰居身亡。圖／警方提供
黃姓男子去年埋伏住家附近，見鄰居騎車外出便駕車將其撞倒在地後，持刀猛刺其胸口，致鄰居身亡。圖／警方提供

南投 鄰居 殺人 噪音

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