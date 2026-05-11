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影／前麥寮鄉長蔡長昆涉綠能弊案 判5年6月確定今入監

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林麥寮鄉前鄉長蔡長昆涉向陸域風電案廠商勒索320萬元，一、二審被依違反貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物罪判5年6月有期徒刑、褫奪公權4年，本月8日最高法院駁回上訴定讞，雲林地檢署啟動防逃機制，蔡長昆今天發監執行，他只低調感謝鄉親照顧，至於是否擔心影響女兒選情，他表示「會啊！但盡量努力」。

判決書指出，蔡長昆利用鄉長職務，發文要求綠能公司停工，並以替鄉民爭取回饋金、賠償為由，發動抗爭。綠能公司因擔心風機工程如停工，將造成成本虧損，委託當時雲林縣議長沈宗居間與蔡長昆等人協商，並以1支風機40萬元，麥寮設立8支核算共計320萬元達成「協議」，並交付款項。

蔡長昆一、二審被依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物罪，判處5年6月、褫奪公權4年，本月8日最高法院駁回上訴，全案定讞。最高法院通知雲林地檢署啟動防逃機制。

蔡長昆今天上午10時在家人陪同下抵雲林地檢署執行科報到發監執行，執行前他起先不願多說，後來只低調說「感謝鄉長照顧」。由於他的女兒蔡梨美將參選雲林第5選區縣議員，被問到是否擔心影響女兒選情，他也只說「會啊！但盡量啦！要服務為先，好好服務，讓鄉親支持」。

蔡長昆原為民進黨籍，被因故被解除黨籍，曾任麥寮代表會主席及鄉長職務，他是繼前台西鄉長林芬瑩、前口湖鄉長林哲凌之後，第三位因涉綠能弊案服刑的鄉長。

麥寮前鄉長蔡長昆涉光電弊案判刑5年半確定，今天在警方戒護下，發監執行。記者蔡維斌／攝影
麥寮前鄉長蔡長昆涉光電弊案判刑5年半確定，今天在警方戒護下，發監執行。記者蔡維斌／攝影

麥寮前鄉長蔡長昆涉光電弊案判刑5年半確定，今天發監執行，被問到有什麼要說，只雙手作拱低調說，謝謝鄉親照顧。記者蔡維斌／攝影
麥寮前鄉長蔡長昆涉光電弊案判刑5年半確定，今天發監執行，被問到有什麼要說，只雙手作拱低調說，謝謝鄉親照顧。記者蔡維斌／攝影

麥寮 貪汙 雲林 綠能

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