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中國IC設計廠非法在台營業挖角 台籍幹部遭起訴
中國IC設計廠蘇州納芯微電子公司招募台籍慎基德，未經經濟部許可在台設辦公據點，延攬前德州儀器公司同事為納芯微銷售IC產品等業務，台灣台北地方檢察署今天依兩岸條例起訴。
根據起訴書，蘇州納芯微電子股份有限公司主要銷售IC產品，而依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，大陸地區營利事業或於第3地區投資的營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。
檢方表示，慎基德民國110年間起接受納芯微公司招募任東亞區銷售總監，負責台灣地區銷售業務，承租台北市1處辦公室作為納芯微公司在台辦公據點。
據檢方調查，慎基德111年間起陸續招攬原任職德州儀器工業股份有限公司的陳姓、胡姓、黃姓及顏姓同事等在台灣為納芯微公司從事IC產品銷售、客戶服務及相關業務活動，向台灣的科技公司推廣、銷售納芯微公司IC產品。
檢方查出慎基德為規避查緝，納芯微公司未在台灣為慎基德等辦理一般公司投保，並透過設於新加坡的境外人力資源公司以自新加坡、香港匯入美元方式支付薪資。
北檢去年指揮法務部調查局展開搜索行動，約談慎基德到案，訊後以新台幣50萬元交保。
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