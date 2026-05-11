快訊

聶永真以98萬得標中油logo更改案 董座方振仁：目前暫緩

普利司通輪胎湖口廠爆大量解僱 12輛遊覽車載員工分赴4地協商

吸血放貸年息破2500%！借3萬還到手軟仍欠6萬本票 3惡男遭判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

中國IC設計廠非法在台營業挖角 台籍幹部遭起訴

中央社／ 台北11日電

中國IC設計廠蘇州納芯微電子公司招募台籍慎基德，未經經濟部許可在台設辦公據點，延攬前德州儀器公司同事為納芯微銷售IC產品等業務，台灣台北地方檢察署今天依兩岸條例起訴。

根據起訴書，蘇州納芯微電子股份有限公司主要銷售IC產品，而依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，大陸地區營利事業或於第3地區投資的營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。

檢方表示，慎基德民國110年間起接受納芯微公司招募任東亞區銷售總監，負責台灣地區銷售業務，承租台北市1處辦公室作為納芯微公司在台辦公據點。

據檢方調查，慎基德111年間起陸續招攬原任職德州儀器工業股份有限公司的陳姓、胡姓、黃姓及顏姓同事等在台灣為納芯微公司從事IC產品銷售、客戶服務及相關業務活動，向台灣的科技公司推廣、銷售納芯微公司IC產品。

檢方查出慎基德為規避查緝，納芯微公司未在台灣為慎基德等辦理一般公司投保，並透過設於新加坡的境外人力資源公司以自新加坡、香港匯入美元方式支付薪資。

北檢去年指揮法務部調查局展開搜索行動，約談慎基德到案，訊後以新台幣50萬元交保。

經濟部 兩岸條例 IC設計

延伸閱讀

詐團黑錢洗到海外 竹聯幫男涉買空殼公司、3記帳士當幫手

川習會前間諜戰升溫！紐時：陸開32萬元收買美國會助理 反遭識破錄音

央視揭低價「三無」電動四輪車亂象 「拆機電池」流入市場

調查局破首件謊報大額虛擬通貨交易詐團水房 保全公司當掩護洗錢20億

相關新聞

南投男煩噪音埋伏刺殺鄰居 檢警追出他犯後還想殺鄰居全家

南投縣黃姓男子認為鄰居故意製造噪音干擾其生活，駕車撞倒鄰居後持刀將其刺殺致死，依殺人罪起訴，2月移審南投地方法院審理；由於檢警追出黃男犯後竟意圖殺害鄰居家人，地院法官認為黃男犯重罪且有再犯之虞，裁定延長羈押2月。

影／前麥寮鄉長蔡長昆涉綠能弊案 判5年6月確定今入監

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆涉向陸域風電案廠商勒索320萬元，一、二審被依違反貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物罪判5年6月有期徒刑、褫奪公權4年，本月8日最高法院駁回上訴定讞，雲林地檢署啟動防逃機制，蔡長昆今天發監執行，他只低調感謝鄉親照顧，至於是否擔心影響女兒選情，他表示「會啊！但盡量努力」。

他非律師卻接車禍案件寫書狀…還要求檢察官現場模擬 南檢簽分起訴

李姓男子沒有律師證書，卻接下曾姓、簡姓、蘇姓男子的的車禍訴訟案件，不僅要求檢察官要現場模擬、盡快起訴，還要求法院說明訴訟程序，請法院以他呈上的答辯狀為主，當事人說法不是重點；台南地檢署查出李根本不是律師卻辦理訴訟事件，依違反律師法罪嫌提起公訴。

嘉義吸血放貸年息破2500%！借3萬還到手軟仍欠6萬本票 3惡男遭判刑

嘉義黃姓男子自2020年3月起透過廣告吸引急需資金的民眾，並僱用蔡姓、郭姓男子負責收款與恐嚇，其放款年利率竟高達2571.3%。法官審酌被告3人利用他人急迫處境獲取不當暴利，且於催討時施以脅迫，依加重重利、強制等罪判處黃男有期徒刑1年、蔡男有期徒刑8月、郭男有期徒刑6月，並沒收相關犯罪所得。

教授罵大學生「老鼠屎」挨告 法官判無罪：不具實質惡意

台中市一所私立大學李姓教授去年授課時，不滿朱姓學生等2人，沒有攜帶指定教科書，在教室內罵學生「老鼠屎」，被學生告上法院。法官審酌，李的言論雖尖酸刻薄，但是針對教學事實的評論，不具實質惡意，應受言論自由保障，判無罪。

男大生借貸遭追討…偷室友提款卡盜領6千 賠1萬5換和解

屏東縣某科大學生何姓男子因缺錢花用， 竟將歪腦筋動到自己的室友，趁室友不在寢室時，偷走提款卡到學校附近郵局ATM提款6000元，室友發現存款有異狀報警。屏東地院判何男犯竊盜罪，處拘役30天，可易科罰金，緩刑2年，接受法治教育2場。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。