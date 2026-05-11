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男大生借貸遭追討…偷室友提款卡盜領6千 賠1萬5換和解

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣某科大學生何姓男子因缺錢花用， 竟將歪腦筋動到自己的室友，趁室友不在寢室時，偷走提款卡到學校附近郵局ATM提款6000元，室友發現存款有異狀報警。屏東地院判何男犯竊盜罪，處拘役30天，可易科罰金，緩刑2年，接受法治教育2場。可上訴。

何姓男大生在2024年11月10日上午近7時，趁室友不在寢室時，發現室友放在床位樓梯的藍色長夾，從中偷走提款卡，隨即到學校附近郵局ATM提款6000元。

判決指出，何姓男大生警詢時稱，因為向他人借貸，被追討債務，才一時衝動偷走室友提款卡提款。室友發現有存款有異狀報警。何男事後已將提款卡還給室友，並賠償室友1萬5000元。

法官認為，何男不思以正當途徑獲取財務，貪圖不勞而獲，無視法律保護他人財產權益規定，竊取盜領財物，於法難容，應予嚴懲，考量坦承犯行，態度尚可，也與室友達成和解，年紀較輕，法治觀念不足，為免日後再誤觸法網，犯竊盜罪處拘役30天，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，接受法治教育2場。可上訴。

屏東縣某科大何姓男大生缺錢竟偷室友提款卡盜領6千元，屏東地院審理後判緩刑2年。圖屏東地院外觀。圖／報系資料照
屏東縣某科大何姓男大生缺錢竟偷室友提款卡盜領6千元，屏東地院審理後判緩刑2年。圖屏東地院外觀。圖／報系資料照

室友 竊盜 屏東

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