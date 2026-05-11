核貸後多問一句話遭解約…屋主痛失新房和自備款 二審翻盤告贏建商

高雄黃姓男子以總價1600萬元購買預售屋，2024年銀行核貸後，黃妻曾詢問銀行能否「改付現金？」雖最後仍決定申請房貸，但被建商認為惡意阻撓貸款解約，除240萬元頭款被沒收，房子也沒了；橋頭地院認定建商有理，判黃男敗訴，他不服上訴，高雄高分院認為黃男並未取消貸款，建商解約無理，判決黃男勝訴，建商必須在收受餘款後過戶房地。

判決指出，黃男與妻子2021年看中左營區的一間預售戶，最後以1600萬元總價入手，並計畫於交屋後登記妻子名下，前後繳納訂金、工程款及簽約金共240萬元。

2024年初，房屋完工後陸續驗屋，黃男繳完剩餘25萬元代收款後，並完成對保，原本計畫貸款1280萬元，卻因妻子向銀行表示「可能改成現金支付」，代書隨即告知建商，導致過戶程序停擺。

建商質疑黃男刻意阻撓貸款，主張黃男位於對保後一個月內，也就是同年4月14日前被期款項，已構成違約，隨即寄發律師函，宣布雙方解約並沒收240萬元自備款。

黃男不僅買不到房子，還痛失240萬元自備款，他不服主張自己早於2024年4月底就通知代銷會貸款，銀行雖說沒額度，後來額度又核撥下來，他並未阻撓貸款，是建商不配合過戶才導致撥款延遲，要求建商依合約完成房屋過戶。

橋頭地院審理時，法官依據代書說法，認為銀行於4月中核准1280萬元房貸，黃男卻在中途說「自備款要多一點」，代書隨即中止過戶，直到5月29日銀行同意撥款，但建商已經寄發存證信函，便未完成過戶程序。

法官認為，黃男一方核貸後說要改用現金給付，銀行暫時無法撥款，使得建商無法進行後續過戶，屬於「可歸責於買方」致貸款金額不足情形，既然期限前銀行未撥款，黃男一方也未支付現金，已構成給付遲延，建商解約合乎規定，判黃男敗訴。

黃男不服上訴，高雄高分院審理後逆轉，合議庭依據銀行行員說法，認為當時買方只是「考慮」並未取消房貸，且銀行一般核准後會保留3個月，該案同年4月16日就已經通知核貸，只要建商完成過戶隨時都能撥款。

合議庭認為，黃男早在4月30日就向建商代銷表示「確定要貸款」，後面核貸進度取決於銀行，非買方能控制，建商應以「接獲核貸通知起30天」計算才合理，且黃男有備妥同額本票，是建商因稅單核下後拒不完成過戶，才導致銀行無法撥款。

合議庭認定，黃男就房地過戶及設定抵押權所需配合的義務，均已提出給付，並無延遲情形，判決黃男勝訴，確認兩方買賣關係存在，建商應在黃男給付完1360萬元後依約完成過戶。