快訊

明起鋒面影響雨掃全台 周三周四雨勢加大防瞬間強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

核貸後多問一句話遭解約…屋主痛失新房和自備款 二審翻盤告贏建商

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓男子以總價1600萬元購買預售屋，2024年銀行核貸後，黃妻曾詢問銀行能否「改付現金？」雖最後仍決定申請房貸，但被建商認為惡意阻撓貸款解約，除240萬元頭款被沒收，房子也沒了；橋頭地院認定建商有理，判黃男敗訴，他不服上訴，高雄高分院認為黃男並未取消貸款，建商解約無理，判決黃男勝訴，建商必須在收受餘款後過戶房地。

判決指出，黃男與妻子2021年看中左營區的一間預售戶，最後以1600萬元總價入手，並計畫於交屋後登記妻子名下，前後繳納訂金、工程款及簽約金共240萬元。

2024年初，房屋完工後陸續驗屋，黃男繳完剩餘25萬元代收款後，並完成對保，原本計畫貸款1280萬元，卻因妻子向銀行表示「可能改成現金支付」，代書隨即告知建商，導致過戶程序停擺。

建商質疑黃男刻意阻撓貸款，主張黃男位於對保後一個月內，也就是同年4月14日前被期款項，已構成違約，隨即寄發律師函，宣布雙方解約並沒收240萬元自備款。

黃男不僅買不到房子，還痛失240萬元自備款，他不服主張自己早於2024年4月底就通知代銷會貸款，銀行雖說沒額度，後來額度又核撥下來，他並未阻撓貸款，是建商不配合過戶才導致撥款延遲，要求建商依合約完成房屋過戶。

橋頭地院審理時，法官依據代書說法，認為銀行於4月中核准1280萬元房貸，黃男卻在中途說「自備款要多一點」，代書隨即中止過戶，直到5月29日銀行同意撥款，但建商已經寄發存證信函，便未完成過戶程序。

法官認為，黃男一方核貸後說要改用現金給付，銀行暫時無法撥款，使得建商無法進行後續過戶，屬於「可歸責於買方」致貸款金額不足情形，既然期限前銀行未撥款，黃男一方也未支付現金，已構成給付遲延，建商解約合乎規定，判黃男敗訴。

黃男不服上訴，高雄高分院審理後逆轉，合議庭依據銀行行員說法，認為當時買方只是「考慮」並未取消房貸，且銀行一般核准後會保留3個月，該案同年4月16日就已經通知核貸，只要建商完成過戶隨時都能撥款。

合議庭認為，黃男早在4月30日就向建商代銷表示「確定要貸款」，後面核貸進度取決於銀行，非買方能控制，建商應以「接獲核貸通知起30天」計算才合理，且黃男有備妥同額本票，是建商因稅單核下後拒不完成過戶，才導致銀行無法撥款。

合議庭認定，黃男就房地過戶及設定抵押權所需配合的義務，均已提出給付，並無延遲情形，判決黃男勝訴，確認兩方買賣關係存在，建商應在黃男給付完1360萬元後依約完成過戶。

黃姓男子於銀行核貸後曾考慮現金支付，雖最後仍要申請房貸，卻被建商認為阻擾貸款解約，一審黃男敗訴，上訴後二審翻盤勝訴。高雄房地產示意圖。記者張議晨／攝影
黃姓男子於銀行核貸後曾考慮現金支付，雖最後仍要申請房貸，卻被建商認為阻擾貸款解約，一審黃男敗訴，上訴後二審翻盤勝訴。高雄房地產示意圖。記者張議晨／攝影

高雄 預售屋 房貸

延伸閱讀

美籍妻貸款不易買房登記夫名下 他竟偷增貸、贈房給前妻下場曝

大陸「錸金」無懼火燒、檢測儀 連騙高雄2銀樓...業者曝手法

銀行搶推繳稅信貸方案

信貸投資利率抓5％內！Ziv學長推買0050與房地產：學貸別急著還

相關新聞

核貸後多問一句話遭解約…屋主痛失新房和自備款 二審翻盤告贏建商

高雄黃姓男子以總價1600萬元購買預售屋，2024年銀行核貸後，黃妻曾詢問銀行能否「改付現金？」雖最後仍決定申請房貸，但被建商認為惡意阻撓貸款解約，除240萬元頭款被沒收，房子也沒了；橋頭地院認定建商有理，判黃男敗訴，他不服上訴，高雄高分院認為黃男並未取消貸款，建商解約無理，判決黃男勝訴，建商必須在收受餘款後過戶房地。

少年被媽媽的同居人呼巴掌、勒頸...生母說沒看到 生父帶他去驗傷討公道

基隆市1名國中少年在家中遭媽媽的林姓男友呼巴掌、勒頸和踹腿，他在3天後拿回交學校保管的手機，才向生父求助，又隔6天報案。法官審理時，林男否認打人，律師也質疑為何未立即報案？少年和生父說明原因獲法官採信，依家暴傷害罪判林男拘役57日。

慣老公逼「履行同居」妻提告性侵 法官因這關鍵不受理

俗話「床頭吵床尾和」是長一輩認為夫妻解決爭端方式之一，不過，法律還是保障夫妻雙方性自主權不受侵犯，條件是任一方須提起刑事告訴，否則公權力不能啟動處置；台北市陳姓男子慣以「發生性行為」處理與妻子間的糾紛，故技重施險成性侵犯，最終在法院審理時卻以「不受理」結案。究竟法律對於「配偶間性犯罪」有哪些特殊的規定？為何即便證據確鑿，加害者仍可能逃過法律制裁？「法律快譯通」將帶您深入剖析《刑法》第 229-1 條的實務運作，釐清配偶權與性自主權的界線。

屏東長治鄉農會改選 村長幫買票辯稱學費遭判刑

去年屏東的地方農會選舉競爭激烈，長治鄉農會、南州地區農會都傳出賄選，長治繁榮村長白中村、潭頭村長李玉鴻遭控為讓當時當權派連任，涉拿十五萬元現金幫買票，屏東地院依違反農會法，判白四月、李三月徒刑，均可易科罰金。可上訴。

科技監控頻破功 待修法補漏洞

刑事被告棄保潛逃案件不斷，立法院法制局近日提出報告，科技設備監控法律定位有整合空間，違反監控措施的法律效果仍嫌薄弱，建議修法整合科控相關規範。

以鄉長名義索賄…三地門鄉時任承辦人貪汙判4年 鄉長公車私用判緩刑

屏東地檢署調查三地門鄉長曾有欽涉工程賄款弊案，曾有欽雖不知情，但查出曾公車私用31次，油料費報公帳核銷，法院判緩刑；檢方查出，時任建設課路燈管理員周維平利用鄉長名義向廠商索賄，一審屏東地院近日審結，周維平犯詐欺取財等罪，應執行有期徒刑4年。前公所秘書韓志寬，緩刑5年。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。