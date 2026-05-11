屏東長治鄉農會改選 村長幫買票辯稱學費遭判刑

去年屏東的地方農會選舉競爭激烈，長治鄉農會、南州地區農會都傳出賄選，長治繁榮村長白中村、潭頭村長李玉鴻遭控為讓當時當權派連任，涉拿十五萬元現金幫買票，屏東地院依違反農會法，判白四月、李三月徒刑，均可易科罰金。可上訴。

判決指出，白中村為長治鄉農會當權派重要選舉樁腳，去年農會選舉結果出爐，當權派與挑戰派當選席次接近，為讓當權派成功連任，白中村被控去年二月十八日中午，帶著兩包紅包袋，分別裝十萬元、五萬元現金，交給李玉鴻。

李玉鴻之後交付十五萬元現金給邱姓表兄，希望能在長治鄉農會理監事選舉，投票支持時任農會總幹事陳佾羣當時推出的理、監事人候選人，當場遭邱男拒絕。李玉鴻當天下午將兩包紅包還給白中村。

檢警接獲檢舉偵辦，在白男房間查到兩包紅包共十五萬元。檢方偵辦時，白中村否認，辯稱沒有拿現金給李玉鴻，只是請李幫忙說服邱男，十五萬元是女兒、兒子開學要繳的費用；李則稱，不知道這個錢是什麼作用。屏東地院審理時，兩人改口坦承犯案，法官批兩人破壞選舉公平競爭機制，考量坦承犯刑，依違反農會法行求財物罪，白男判刑四月、李男三月。