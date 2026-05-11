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科技監控頻破功 待修法補漏洞

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭黃婉婷／台北報導

<a href='/search/tagging/2/電子腳鐐' rel='電子腳鐐' data-rel='/2/249553' class='tag'><strong>電子腳鐐</strong></a>。圖／聯合報系資料照片
電子腳鐐。圖／聯合報系資料照片

刑事被告棄保潛逃案件不斷，立法院法制局近日提出報告，科技設備監控法律定位有整合空間，違反監控措施的法律效果仍嫌薄弱，建議修法整合科控相關規範。

立院法制局表示，科控相關規範體系較分散，法制明確性有提升空間，例如對故意破壞、拆卸或規避科控，未有更直接與明確的法律效果；如違反監控義務的法律效果欠缺明確規範，國際研究認為可能降低拘束力，建議明定故意破壞、拆卸或規避科控，得作為認定有逃亡之虞重要事由，作為變更、加重替代處分或聲押依據。

國民黨立委吳宗憲說，科控防君子不防小人，如有心剪斷設備丟棄，執法機關只知道想跑，但不知人在哪，是否增加破壞科控刑責，立院可討論是否修法，行政機關也可擬草案。國民黨立委林思銘說，有必要讓規範更完整、明確化，避免潛逃。

民眾黨立院黨團總召陳清龍說，二○二二年科控中心砸大錢風光揭牌，司法院及法務部宣稱要打造「全方位之科技防逃網」，近年科控屢遭破壞，重大案件被告輕易逃跑，如何強化法規值得主管機關思索。

民進黨立委鍾佳濱也認同法制局的修法方向，但認為更應檢討法官當初裁定無須羈押的理由是否充分，若無法防止再犯或逃亡，取消對被告的羈押替代處分，才是處理這類問題的正確邏輯。

修法 電子腳鐐 棄保潛逃

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