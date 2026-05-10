快訊

苗警晚間苗栗市追違規車子衝出道路 2警察受傷送醫

國道一號台中大雅段不明原因火燒車 駕駛及時逃出

聽新聞
0:00 / 0:00

以鄉長名義索賄…三地門鄉時任承辦人貪汙判4年 鄉長公車私用判緩刑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東地檢署調查三地門鄉長曾有欽涉工程賄款弊案，曾有欽雖不知情，但查出曾公車私用31次，油料費報公帳核銷，法院判緩刑；檢方查出，時任建設課路燈管理員周維平利用鄉長名義向廠商索賄，一審屏東地院近日審結，周維平犯詐欺取財等罪，應執行有期徒刑4年。前公所秘書韓志寬，緩刑5年。可上訴。

屏東地檢署調查，2024年三地門鄉公所前秘書韓志寬向廠商借牌承包鄉公所清理颱風樹木倒塌整理工程、路燈等相關工程，從中獲取不法利益等情事，時任公所建設課路燈管理員周維平利用鄉長名義向廠商索賄。

屏東地院審理後，針對曾有欽部分已審結，判決指出，曾有欽公車私用，違反使用規定，公餘時間到大學擔任口試委員，休假旅遊也用公務車，共31次，油料、高速公路通行費用及租賃費都由公帑支出，損害公庫財產，考量犯後態度、涉案情節及繳回犯罪所得5萬6348元，一審依背信罪判處拘役50天，得易科罰金，緩刑3年。屏檢認為一審對曾有欽量刑過輕，經上訴後，高雄高分院二審改重判曾有欽6月徒刑、緩刑4年，須支付國庫10萬元。

涉案的時任公所秘書韓志寬、與時任承辦人周維平部分，屏東地院則是近日審結，周維平犯公務員共同犯對主管及監督事務圖利罪，處有期徒刑3年，褫奪公權3年；又犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年，又犯詐欺罪，處有期徒刑10月。3罪應執行有期徒刑4年。可上訴。

前公所秘書韓志寬是犯公務員監督事務圖利罪、商業會計法等罪，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並在判決確定後一年內支付15萬元給公庫，褫奪公權3年。可上訴。

屏東縣三地門鄉<a href='/search/tagging/2/貪汙' rel='貪汙' data-rel='/2/110031' class='tag'><strong>貪汙</strong></a>弊案，時任建設課路燈管理員周維平利用鄉長名義向廠商索賄，屏東地院近日審結，周維平犯詐欺取財等罪，應執行有期徒刑4年。前公所秘書韓志寬，緩刑5年。可上訴。三地門鄉公所外觀。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉貪汙弊案，時任建設課路燈管理員周維平利用鄉長名義向廠商索賄，屏東地院近日審結，周維平犯詐欺取財等罪，應執行有期徒刑4年。前公所秘書韓志寬，緩刑5年。可上訴。三地門鄉公所外觀。記者劉星君／攝影

屏東 樹木 公務員 貪汙

延伸閱讀

公司短報空汙費2024萬元被抓包 負責人認罪協商補繳本息4500多萬

提供自家地濫倒廢棄土石方禍及鄰地 兩男都判刑1年以上

偽造簽名貸款害他被追債氣炸 請求法官對前妻從重量刑

百度AI幻覺 捏造「南京律師被判刑3年」 本尊告贏了

相關新聞

少年被媽媽的同居人呼巴掌、勒頸...生母說沒看到 生父帶他去驗傷討公道

基隆市1名國中少年在家中遭媽媽的林姓男友呼巴掌、勒頸和踹腿，他在3天後拿回交學校保管的手機，才向生父求助，又隔6天報案。法官審理時，林男否認打人，律師也質疑為何未立即報案？少年和生父說明原因獲法官採信，依家暴傷害罪判林男拘役57日。

以鄉長名義索賄…三地門鄉時任承辦人貪汙判4年 鄉長公車私用判緩刑

屏東地檢署調查三地門鄉長曾有欽涉工程賄款弊案，曾有欽雖不知情，但查出曾公車私用31次，油料費報公帳核銷，法院判緩刑；檢方查出，時任建設課路燈管理員周維平利用鄉長名義向廠商索賄，一審屏東地院近日審結，周維平犯詐欺取財等罪，應執行有期徒刑4年。前公所秘書韓志寬，緩刑5年。可上訴。

長治鄉農會改選1票15萬 兩村長賄選遭判刑 辯孩子學費後改口承認

屏東縣長治鄉農會去年改選競爭激烈，繁榮村長白中村、潭頭村長李玉鴻為讓當時當權派尋求連任，白中村拿出15萬元現金交給李玉鴻，請李拿給表兄弟邱男尋求支持，遭邱男拒絕。屏東地院判兩人違反農會法，白中村處有期徒刑4月、李玉鴻處有期徒刑3月，均可易科罰金。可上訴。

不滿分手狂堵人...還匯6千元求解除LINE封鎖 被依跟騷法判刑

姜姓男子不滿被前女友分手，明知對方已明確拒絕聯繫，仍多次盯梢、尾隨，不只匯款6000元要求解除LINE封鎖，還持備用鑰匙潛入前女友租屋處，士林地檢署依違反跟蹤騷擾防制法起訴。士林地方法院審理，日前判他拘役50日，得易科罰金。

小孩刮牆被求償怒刷負評「對小孩不友善」 法官打臉家長判賠刪評論

高雄兩名年僅4歲的幼童在連鎖漢堡店內用指甲「作畫」毀損牆面，店家發現後向兩名幼童家長求償，其中一位家長不滿被討錢，還在Google評論留下一星負評狠批店家，氣得業者提告，高雄地院最後判家長應賠償6300元，還要撤下評論。可上訴。

美籍妻貸款不易買房登記夫名下 他竟偷增貸、贈房給前妻下場曝

陸姓美籍女子與蘇男結婚後，在新竹市購買價值498萬的預售屋，因外籍身分貸款受阻，便將房產借名登記在丈夫名下。未料蘇男竟背著她多次向銀行增貸掏空房屋殘值，甚至將房產轉贈給前妻意圖脫產。新竹地院判蘇男須將房產移轉登記回陸女名下，並賠償擅自處分所得的286萬1279元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。