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少年被媽媽的同居人呼巴掌、勒頸...生母說沒看到 生父帶他去驗傷討公道

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名國中少年在家中遭媽媽的林姓男友呼巴掌、勒頸和踹腿，他在3天後拿回交學校保管的手機，才向生父求助，又隔6天報案。法官審理時，林男否認打人，律師也質疑為何未立即報案？少年和生父說明原因獲法官採信，依家暴傷害罪判林男拘役57日。

基隆地方法院判決指出，林男是被害少年的媽媽的同居人，加上少年的弟、妹5人同住。林男被控在去年6月18日晚上9時許，因少年使用手機問題，兩人發生爭執時，毆打少年導致右大腿挫傷、頸部損傷、臉部挫傷合併口內破皮等傷害。

少年證稱，案發當晚妹妹搶看電視，所以他就拿妹妹沒在看的手機到房間玩，林男進房看到就不高興，先打他巴掌，又用腳大腿，接著再打巴掌後，又用手掐住他的脖子，過程沒有其他人看到。等到6月20日周五放學，他可以拿回手機，才用LINE跟生父說被打的經過。他沒跟媽媽說，是因為認為她不會想關心這件事。

林男坦承有用手反拍少年臉頰一下，否認傷害犯行。委任律師辯稱，稱案發時間是去年6月18日，少年卻在同月21日才就醫，27日才報案。事發後少少的媽媽已與林分手，她應不用偏袒林男，且已證述未看到少年受傷。

少年的生父證稱，兒子6月20日來他家，看到他脖子紅紅的，有被掐的痕跡，覺得很誇張，隔天帶兒子去驗傷，並讓老師知道。老師說會通報，但隔一周又說還是自己去驗傷、報案，所以他才等到27日才去報案。

法官認為，少年生父證述的驗傷、報警處理過程，並無違背常情之處。林男的律師對時間的質疑，不足為有利被告認定。

法官說，少年的媽媽證稱，有看到林男反手拍一下兒子臉部，但沒有看到其他動作，林男沒有用腳踹或用手掐脖子，但她也證稱，當時她在她的房內，不敢確定有全程看到。她既未全程目擊兩人衝突過程，證詞也難作為有利林男認定。

法官依相關事證認為林男犯行，審酌林男僅因少年拿取手機，管教時竟出手傷害少年實屬不該，且犯後飾詞卸責，難認態度良好，兼衡林男素行、犯罪動機、犯罪手段及少年傷勢等情狀，判處拘役57天，全案可上訴。

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基隆市1名少年遭媽媽的林姓男友呼巴掌、勒頸和踹腿受傷，基隆地院法官審理時，依家暴傷害罪判林男拘役57日。聯合報資料照
基隆市1名少年遭媽媽的林姓男友呼巴掌、勒頸和踹腿受傷，基隆地院法官審理時，依家暴傷害罪判林男拘役57日。聯合報資料照

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