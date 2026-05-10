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長治鄉農會改選1票15萬 兩村長賄選遭判刑 辯孩子學費後改口承認

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣長治鄉農會去年改選競爭激烈，繁榮村長白中村、潭頭村長李玉鴻為讓當時當權派尋求連任，白中村拿出15萬元現金交給李玉鴻，請李拿給表兄弟邱男尋求支持，遭邱男拒絕。屏東地院判兩人違反農會法，白中村處有期徒刑4月、李玉鴻處有期徒刑3月，均可易科罰金。可上訴。

判決指出，2025年第20屆農會改選，繁榮村長白中村是農會當權派重要選舉樁腳，因長治鄉農會會員代表選舉結果，當權派與挑戰派當選席次接近，為讓當權派連任成功，白中村在去年2月18日中午，帶著兩包紅包袋，分別裝10萬元、5萬元現金，交給李玉鴻。

李玉鴻之後騎機車到表兄弟邱男住處，交付15萬元現金給邱，希望能在長治鄉農會理監事選舉，投票支持現任農會總幹事陳佾羣當時推出的理、監事人候選人，當場遭邱男拒絕。李玉鴻當天下午將兩包紅包還給白中村。檢警接獲檢舉偵辦，當月21日在白男房間查到兩包紅包共15萬元。

檢方偵辦時，白中村否認，辯稱沒有拿15萬元現金給李玉鴻，只是請李幫忙說服邱男，因為他們是表兄弟，15萬元是女兒、兒子開學要繳的費用。李則稱，不知道這個錢是什麼作用，如果知道會拒絕，白中村告訴他，將這兩包拿給邱就好，邱拒絕後就馬上送回。

證人邱男指出，他在農會待過因此有警惕，正當表兄弟李男從機車坐墊置物箱要拿出紅包時，他直接說「不要！」，對方就表示還有事情就離開了，前後應該不到五分鐘。邱男則稱，他在前一天晚間7時許，另名邱男跟他有40多年的交情，到住處找他，尋求他支持當權派，並未買票。

兩人遭屏東地檢署起訴，屏東地院審理後，兩人才改口坦承犯案。法官表示，選舉機制是要實現民主政治重要的舉才方式，應該在公平、公正與公開前提下進行，兩人為讓支持者的會員代表當選，破壞民主選舉公平競爭機制，實不足取，考量坦承犯刑，兩人違反農會法行求財物罪，白男判犯處有期徒刑4月，扣案15萬元沒收。李男則判處有期徒刑3月，均可易科罰金、均可上訴。

農會選舉分為第一階段農會代表、小組長選舉，第二階段事農會理監事選舉。長治鄉農會去年改選，第一階段是在野鄉長派大獲全勝，當權派為在第二階段翻牌，以1票15萬元意圖買票，未成功。

農會選舉結果，長治鄉農會要選出9席理事，最後當權派、挑戰派均呈現4比4，最後一席同票，採抽籤，最後由挑戰派抽到，贏得驚險，也讓當權派扼腕。去年除長治鄉農會賄選，競爭激烈南州地區農會也賄選，結果也是票數相同，抽籤定勝負，挑戰派抽到。

屏東縣長治鄉農會。圖／翻攝自google map
屏東縣長治鄉農會。圖／翻攝自google map

屏東 賄選 農會

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