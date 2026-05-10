不滿分手狂堵人...還匯6千元求解除LINE封鎖 被依跟騷法判刑

姜姓男子不滿被前女友分手，明知對方已明確拒絕聯繫，仍多次盯梢、尾隨，不只匯款6000元要求解除LINE封鎖，還持備用鑰匙潛入前女友租屋處，士林地檢署依違反跟蹤騷擾防制法起訴。士林地方法院審理，日前判他拘役50日，得易科罰金。

判決指出，姜男與被害女子原為男女朋友，分手後仍糾纏不清，女方在2025年1月1日就透過通訊軟體明確要求停止聯絡，但姜男仍不罷休，不斷出現在前女友工作地點與住處附近，採守候、尾隨等方式接近，並透過「匯款留言」方式要求對方解除封鎖。

證據指出，姜男2025年1月出現在前女友工作地點守候；2025年3月在前女友工作地點對面的超商外等待前女友下班，塞6000元給對方遭拒仍匯款，並留言要求解除LINE、社交平台封鎖；隔天再度現身，甚至撥打前女友公司電話要求聯絡；2025年4月在深夜尾隨前女友返家；2025年5月持私自配製的備用鑰匙侵入前女友租屋處。

法院審理，姜男行為屬反覆、持續的騷擾，已符合跟蹤騷擾防制法所稱「集合犯」特性，雖同時涉犯侵入住居罪，但因一行為觸犯數罪，屬想像競合，從重依跟騷罪論處。

法官指出，被告未能尊重他人界線，為滿足私慾持續騷擾並侵入住處，造成被害人精神痛苦與恐慌，雖在審理中坦承犯行，但至今未與被害人和解或賠償，審酌犯後態度、動機、手斷、智識程度、生活經濟狀況等情況，判拘役50日，可易科罰金，以1000元折算一日。可上訴。