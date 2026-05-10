小孩刮牆被求償怒刷負評「對小孩不友善」 法官打臉家長判賠刪評論

高雄兩組家長孩子在漢堡店牆上塗鴉，法官認定牆壁塗鴉確實是兩名幼童所為，判家長應賠償還要撤評論。取自Google評論

高雄兩名年僅4歲的幼童在連鎖漢堡店內用指甲「作畫」毀損牆面，店家發現後向兩名幼童家長求償，其中一位家長不滿被討錢，還在Google評論留下一星負評狠批店家，氣得業者提告，高雄地院最後判家長應賠償6300元，還要撤下評論。可上訴。

判決指出，前年12月8日下午4時許，兩組家長帶著家中4歲孩子前往連鎖漢堡店美術館門市用餐，期間，兩名幼童把店內牆面當成畫布，用指甲在藍色牆漆上刻畫。

店內副理發現後，驚見牆上多出了「聖誕樹」與「公主」的塗鴉，隨即制止，最後花了7875元才修復完牆面，但業者向家長追究賠償時，雙方卻談不攏。

其中一名家長在Google評論留下一星負評，「對小孩不友善，一家會坑客人的店，奉勸要嚐鮮同系列的大大慎入，否則會後悔莫及」。

業者不滿，主張餐廳牆面是被孩童刮花，氣得提告求償6300元，並要求留下負評的家長撤下評論；不過家長被告後，另投書媒體，指控兩名孩子怎可能4分鐘內刮出一幅畫？

高雄地院審理時，兩名幼童家長也在庭上辯稱，4歲小孩力氣不足、指甲畫不出痕跡，甚至質疑監視器畫面太短「可能是別人畫的」，無法排除該牆面原先即有刮痕；至於評論，「對小孩不友善」、「奉勸慎入」，是屬消費者對於事件處理方式的觀感，並非捏造事實。

但業者出庭時則反駁，稱那二個小孩已經在牆壁前很久，後來是確定看到他們在畫畫才制止他們，他看到其中一個小孩在畫聖誕樹，一個在畫公主，監視器截圖是當天4點40分，但實際他制止時已經5點，之前牆上只有包包刮痕，是他們出現後，才出現圖畫。

法官勘驗業者提供的監視器畫面，清楚看見兩童不斷用手碰觸牆面，還有擦塗舉動，在牆邊比畫、畫圈，甚至揮出直線，兩童舉措與塗鴉過程相符。

法官認為，店家不可能無端甘冒得罪客人的風險，花錢請人重新油漆，認定牆面受損與幼童有關，判兩童家長應一起賠償業者6300元。

至於家長在網路留下的負評，法官則認為家長留言完全沒提到「未塗鴉卻遭誣陷」或「在店家牆面塗鴉，只畫一道氣流，卻遭求償全額」的前因後果，一味指責店家「坑客」，顯然已逾越了善意評論的界線，屬於故意貶損店家商譽，判決家長撤下該評論。