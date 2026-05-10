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美籍妻貸款不易買房登記夫名下 他竟偷增貸、贈房給前妻下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

陸姓美籍女子與蘇男結婚後，在新竹市購買價值498萬的預售屋，因外籍身分貸款受阻，便將房產借名登記在丈夫名下。未料蘇男竟背著她多次向銀行增貸掏空房屋殘值，甚至將房產轉贈給前妻意圖脫產。新竹地院判蘇男須將房產移轉登記回陸女名下，並賠償擅自處分所得的286萬1279元。

判決書指出，陸女於2016年與蘇男結婚後，買下北區東大路三段的一處建案。2018年交屋前，因建商告知外籍人士貸款不易，陸女便與蘇男簽署協議書並經公證，同意將房產登記在蘇男名下，由陸女支付自備款及後續房貸。沒想到蘇男在辦理首筆貸款時就偷偷超貸100萬元挪用，更於2023年私自向銀行設定高額抵押，貸出數百萬元花用。

陸女主張，蘇男不僅偷走她在美國家中的相關文件，還在2022年回台時坦承房屋已設定「二胎」並出租。更令她震驚的是，蘇男為躲避追債，竟與前妻陳女串通，於2024年將房產以「贈與」名義移轉登記至陳女名下，甚至準備再次向銀行貸款高達928萬。陸女察覺後緊急提起刑事告訴並發函銀行阻止，陳女才趕緊將房產移轉回蘇男名下。

法官審理時，蘇男當庭「認諾」，承認應歸還房產並賠償相關損失。至於陸女指控前妻陳女共同參與背信部分，法官認為，雖然蘇男曾匯款55萬5000元給陳女，但無法證明陳女於受贈當時明知該房產存在借名登記關係，或是與蘇男有通謀虛偽意思表示，這部分因證據不足，判決陳女免負連帶賠償責任。

新竹地院最後依據終止借名登記之法律關係，判定蘇男應將房地所有權移轉登記予陸女，並針對蘇男逾越委任權限、擅自增貸造成房產價值受損的部分，判處蘇男應給付陸女286萬1279元。全案可上訴。

陸姓美籍女子與蘇男結婚後，在新竹市購買價值498萬的預售屋，因外籍身分貸款受阻，便將房產借名登記在丈夫名下。未料蘇男竟背著她多次向銀行增貸掏空房屋殘值。示意圖／ingimage
陸姓美籍女子與蘇男結婚後，在新竹市購買價值498萬的預售屋，因外籍身分貸款受阻，便將房產借名登記在丈夫名下。未料蘇男竟背著她多次向銀行增貸掏空房屋殘值。示意圖／ingimage

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