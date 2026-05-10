監視器拍到偷兩大袋...賊上訴扯欠債被拉去、沒分到贓 法官駁回確定

彰化縣王姓男子、紀姓友人在2025年初，結夥在彰化地區連續犯下多起加重竊盜案，兩人不僅攜帶金屬扳手偷拔他人車牌懸掛以掩人耳目，還連續翻牆闖入兩處民宅，大肆搜刮現金、金飾珠寶與各類貴重財物。一審依加重竊盜等3罪，判刑1年2月，王以因欠紀債務才被拉去犯案、未分得財物等理由上訴，二審認定，監視器拍到王行竊後提著「滿滿兩大袋」離開，認犯行明確，駁回上訴確定。

判決指出，王男與紀男在2025年1月29日凌晨1時37分許，在彰化市區尋找作案目標，兩人合意由紀男把風，王男持足以作為兇器的鐵製扳手，竊取路旁一輛轎車的2面車牌，改掛在犯案用車輛上躲避查緝。

二人得手車牌後不到半小時，兩人隨即潛入彰化市一處社區，攀爬圍牆，從窗戶闖入黃姓民眾住處，偷走電動鏈鋸、電動剪刀及聚寶盆等物。

同年2月4日下午2時40分許，兩人行經林姓民眾住處前，見屋內無人，再次徒手翻牆侵入住宅。兩人如同搬家般，大肆搜刮屋內3萬元現金、平板電腦、7個包包皮夾、大量金飾珠寶、10條K金項鍊及多張信用卡等大批物品，隨後駕車逃逸。

警方獲報後循線追查，在同年月18日晚間持搜索票前往王男位於台中的租屋處，將他逮捕，查扣部分來不及變賣的首飾贓物。

彰化地院審理時，考量王男不循正當途徑獲取所需，任意竊取他人物品，欠缺尊重他人財產權觀念，依攜帶兇器竊盜罪、2個踰越牆垣侵入住宅竊盜罪，判刑1年2月，沒收未扣案的犯罪所得。

王男不服，向台中高分院提起上訴，辯稱是因積欠紀男債務才被拉去行竊，自身並無竊盜犯意，他更翻供，堅稱竊取車牌用的是「塑膠套筒」非兇器，且大部分財物都被紀男拿走，自己並未分得那麼多，主張原審量刑過重。

台中高分院審酌，監視器畫面清楚拍下兩人行竊後各提著「滿滿兩大袋」物品離開，王男在一審時，早已坦承是使用自己的金屬扳手拔取車牌。

二審審認，王男辯詞多為事後卸責、相互推諉之詞，原審在量刑時已充分審酌各項情狀，無濫權或違反比例原則，由於王男犯行事證明確，上訴無理由，予以駁回，全案確定。