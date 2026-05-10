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影／朝天宮董座之子母親節前被羈押 董座夫人目送上囚車頻喊加油

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

北港朝天宮媽祖出巡遶境爆發前立委曾蔡美佐住家遭數十人群集攻擊造成6人受傷事件，警方兩天來陸續拘提21名涉案人，5人被羈押，其中朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財昨天也羈押，北港鎮代主席黃美蘭在母親節前夕親送兒子上囚車，淚流滿面，百感交集，今天母親節她在網路發文感嘆也自責。

這起集體力攻擊事件牽涉北港朝天宮前後任董事長，年高81歲的前立委也是朝天宮前董事長曾蔡美佐及其親友，共6人在事件中掛彩，曾蔡美佐也在人群鬥毆推擠中摔倒送醫住院，事後朝天宮董事長蔡咏鍀的22歲兒子蔡晉財也被指控涉案施暴。

因曾蔡美佐一方指控當天有多達4、50人攻擊群毆，雲林檢警連日來依事發當時的各個角度監視器進行比對，釐清事發經過後，連續發動三波拘提行動，共21人到案，經檢察官複訊後，共5人遭到羈押，其中包括蔡咏鍀的兒子蔡晉財。

蔡晉財前天下午被移送至雲林地檢署，蔡咏鍀及其夫人也是現任北港鎮代表會主席黃美蘭均前往關切，兩人守候至深夜，昨天下午雲林地方法院開聲押庭，蔡晉財被以供詞與其他人供詞有出入為由裁定羈押。

昨天下午蔡晉財被送上囚車移送看守所，黃美蘭不忍掉下母親疼兒的眼淚，喊出兩聲加油，蔡晉財臉無表情步上車被送走。今逢母親節，黃美蘭更有感而發在臉書貼文，表達身為人母的心情。

「今天是母親節，本想和大家分享受幸福，卻在這幾天承受身為母親最深的煎熬與自責.....昨天審判後想親口跟兒子說聲對不起，也許是媽媽教育錯了.....」文中黃美蘭道出為人母的沈重心情，她不求誰理解，只希望天下父母能多陪伴孩子成長，也希望孩子都能被這世界溫柔對待。

黃美蘭今天母親節在臉書發文，發表身為人母的感言，字句頗為感人，不少網友留言為她加油。記者蔡維斌／翻攝
黃美蘭今天母親節在臉書發文，發表身為人母的感言，字句頗為感人，不少網友留言為她加油。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財被裁定羈押送上囚車前，其母親黃美蘭淚流滿面向兒子喊出「加油」，蔡晉財則面無表情走上車。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財被裁定羈押送上囚車前，其母親黃美蘭淚流滿面向兒子喊出「加油」，蔡晉財則面無表情走上車。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財被裁定羈押送上囚車前，其母親黃美蘭淚流滿面向兒子喊出「加油」，蔡晉財則面無表情走上車。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財被裁定羈押送上囚車前，其母親黃美蘭淚流滿面向兒子喊出「加油」，蔡晉財則面無表情走上車。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮 朝天宮 母親節

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