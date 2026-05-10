連開10小時...貨櫃車司機恍神10秒 國三釀6車追撞3死2傷 二審判3年

職業貨櫃曳引車黃姓司機在2024年10月間，因連續駕車近10小時導致嚴重疲勞，行經國道三號南下路段時，陷入恍神，失去意識長達10秒，在未減速的狀態下，直接追撞前方因塞車停等的車陣，釀成6車連環追撞、3死2傷慘劇，一審依過失致死罪，判3年。黃男以家屬求償金額過高，未達和解為由提起上訴，二審審結，認定原審量刑妥適，駁回上訴。

判決指出，黃姓男子為職業聯結車駕駛，2024年10月28日上午8時30分許，他開車從高雄出發，歷經台中、基隆港交櫃，再轉往新北瑞芳載運空櫃準備南返，10小時車程中，黃僅在中午短暫休息20分鐘用餐，案發當日傍晚6時22分許，他駕駛貨櫃曳引車行經國道三號南下114.4公里處時，因精神不濟，眼前一片漆黑長達10秒。

黃男在失去意識的狀態下，未察覺前方外側車道已有回堵車流，直接高速追撞前方由王男駕駛的轎車，導致王車往前推撞另外兩車，黃男驚醒後，雖緊急向左閃避，卻又猛烈撞上由另輛由黃姓男子駕駛的貨車，導致黃車再推撞前方的大貨車，車禍釀成3死2傷悲劇，黃被依過失致死罪起訴。

苗栗地院審理時，考量黃男肇事後留在現場向警方自首，符合減刑要件，直陳黃身為職業駕駛，駕駛龐然巨物行駛高速公路，卻未注意自身精神狀況，釀成3死2傷的無可挽救悲劇。

因雙方對賠償金額無共識，黃男未能取得被害人家屬諒解，一審依想像競合犯，從重以過失致死罪判3年。

黃男認為未能達成和解是因對方請求得金額過高，主張原審量刑過重而提起上訴。

台中高分院審酌，強制險與公司先行賠償的金額，非黃男本人給付，無關其犯後態度。且原審在量刑時已充分審酌各項情狀，並無濫權或違反比例原則。

由於黃男於二審期間仍未與家屬達成和解，認定上訴無理由，駁回上訴，尚未確定。