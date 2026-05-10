警政署長兒開火鍋店 熱湯淋半夜入侵賊遭訴

警政署署長張榮興的兒子張邵棠在台中市經營火鍋店，店面遭宵小入侵，張與洪姓友人趕回，撞見賴姓慣竊，雙方爆發肢體衝突。賴控訴遭棍棒毆打、熱湯燙手，張偵查時否認，台中地檢署依傷害、強制罪起訴。台中地院審理，張就傷害部分和解，強制部分認罪，中院近期將宣判。

賴姓慣竊說，去年四月十一日凌晨三時潛入美村路火鍋店準備行竊，因張邵棠收到解除保全通知，和洪姓友人趕回店內查看，他被兩人撞見，旋即遭洪毆打，張則揮棒掄砸、用熱湯燙他雙手。賴稱手腳、臉部和下體燙傷，還被逼簽一百萬元本票，提告傷害、強制及恐嚇得利。

台中地檢署偵訊時，張、洪否認犯行。張邵棠辯稱怕賴攜帶財物跑掉，因此拉下鐵門，試圖壓制，賴竄逃廚房時遭熱湯燙傷，並非直接拿熱湯燙他，更沒逼簽本票。張說，確認無財物損失，賴要求別報警，才放他走。洪也說，雖有推擠、拉扯，但沒拿球棒打或澆熱湯。

檢方調查，賴是竊盜現行犯，身上傷勢可能是被打傷，也可能是逃跑時自行造成，且現場為火鍋店，廚房走道狹小，奔跑難免碰撞鍋具，難憑單一指述即認定遭店主傷害，亦查無逼簽本票事證，張和洪獲不起訴。

台中高分檢發回續查，兩人仍否認犯行，辯稱只有壓制、拉扯。中檢比對監視器畫面，發現張和洪凌晨三時四十六分到火鍋店，直至五點三分離去；賴則於五點卅四分到派出所，並由救護車送醫，身上有大面積紅腫，雙手遭燙傷。

中檢續行偵查認為，張邵棠與洪確實有毆打、澆熱湯，改依傷害、強制罪起訴。中院開庭時，傷害罪部分雙方和解，強制罪因是公訴罪，張與洪坦承犯行；律師請法院審酌張邵棠是因火鍋店遭竊而氣憤，請求處罰金刑並給予緩刑。