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抓到毒駕被值日偵查佐拒收 不知怎處理 兩警員「放人」

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中市警第五分局許姓、孫姓警員執行勤務時，發現邱姓汽車駕駛散發K他命味，依公共危險「現行犯」逮人，卻因缺漏驗尿報告，值日偵查佐拒收，兩人不知如何處理，竟「直接放人」。台中地檢署認為許、孫涉犯公務員縱放職務上依法逮捕之人罪，考量他們深表悔悟，處分緩起訴。

第五分局表示，發現警員執勤疏失後主動報地檢署偵辦，另依規定議處行政責任，並將本案列案例教育，精進執法品質。

檢警調查，四平派出所許姓、孫姓警員一月十九日凌晨二時攔檢邱姓駕駛，聞到第三級毒品K他命味，邱經毒品唾液快篩劑檢測呈陽性，兩警依公共危險「現行犯」逮捕，並移送分局偵查隊。

值班的莊姓偵查佐認為，需有邱呈現毒品反應的尿檢報告才能移送地檢署，拒收人犯，許、孫「不知如何處理」，將邱帶回派出所釋放，分局發現後將許、孫及莊依縱放人犯罪送辦。

檢方偵訊時，許、孫坦承不諱，莊則否認，指沒說「不收犯嫌」，是因沒有尿液檢驗報告、只有快篩，認為警員應請示檢察官，「不知道他們會把嫌犯放掉」。

檢方認定，許、孫犯公務員縱放職務上依法逮捕之人罪，因兩人悔悟，處分緩起訴；至於莊稱應檢具尿液檢測陽性結果作為移送依據，與查獲毒駕流程相符，且無證據顯示莊有指示許、孫放走人犯，不起訴。

警方表示，就單純毒駕行為，若駕駛人唾液快篩呈陽性，會開紅單、扣車，後續再視尿液鑑定結果，決定是否依公共危險罪函送偵辦。

警方說，若發生事故、撞傷人，或當下顯有不能安全駕駛行為，才會依公共危險現行犯逮捕，驗尿報告再交給地檢署。

警方分析，警員可能不熟悉規定，攔查單純毒駕卻用現行犯逮人，而上銬逮捕當然得依法移送，偵查佐具有刑事專業，發現狀況應協助陳報檢察官，請示移送與否，而非直接「退貨」。

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