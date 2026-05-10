詐騙嫌犯免費獲辯護 社會難接受

最高法院刑事大法庭去年裁定詐團被告繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，挨轟「打詐變打折」，法務部修法限縮「支付被害人達成調解或和解全部金額」才得減刑，立法院三讀通過並於今年初施行。但詐欺犯罪危害防制條例「使人交付之財物或財產上利益達一百萬元」須強制辯護，造成政府要幫詐騙者「找律師」，引發爭議。

詐防條例二○二四年八月初正式施行，是「打詐新四法」之一，其中第四十七條規定「認罪又繳回犯罪所得」可減刑，但犯罪所得指的是被害人損害的總金額，或被告實際取得的酬勞，法律見解歧異。

最高法院大法庭去年五月十四日統一法律見解，裁定被告認罪並繳回「實際取得的酬勞」，也就是「個人所得」即可減刑，若沒有犯罪所得，只要自白就符合減刑規定。大法庭認為如果被告無犯罪所得，也應繳交被害人全部損失才能減刑，被告恐因無力繳交或被迫繳交自己合法之財，而放棄自白，無助於訴訟效率，被害人也無法取回分毫被騙的財物。

大法庭見解一出，輿論譁然，有四名大法庭成員不贊同而提出不同意見書，認為詐防條例是以打擊詐騙、保護被害人為宗旨，減刑是例外規定，犯罪所得應從嚴解釋為被害總金額，裁定恐讓打詐變打折、阻詐變助詐。

法界人士疾呼修法，明確減刑規範，法務部啟動修法，強化填補被害人的損害，修正詐防條例第四十六、四十七條規定參照德國刑法等，自首及自白的詐欺被告必須在六個月內「支付與被害人達成調解或和解的全部金額」，才可減刑。

但同一時間修法的詐防條例第四十三條，若被害人遭詐一百萬元以上，被告刑度加重為「三年以上十年以下有期徒刑」，以致符合刑事訴訟法第卅一條所規定的「最輕本刑為三年以上有期徒刑」強制辯護案件，等於詐騙者可以免費獲得法律扶助、獲國家資源打官司，制度在人權與國民法感情間取捨，連司法院官員都坦言「社會很難接受」。