詐騙案量翻倍創紀錄 排擠最高院審理能量

詐騙案件居高不下，不僅檢警調疲於奔命、事實審法院負擔沉重，現在連最高法院也被拖累。圖／調查局提供

詐騙猖獗，案件量居高不下，除檢警辦案壓力大、事實審法院負擔沉重，終審法院也被拖累。最高法院去年詐欺案量二九○二件，相較前年暴增近一一○○件，創下最高紀錄；有法官表示，這不僅排擠其他案件審理時間，也消減研究法律見解能量。

據統計，最高法院二○二三年刑事總收案量為七七五八件，其中有一三四九件詐欺案；二○二四年收案八七七三件，詐欺案占一八七八件；去年刑案收九九五三件，詐欺暴增至二九○二件，占總收案量三成。

最高法院是全國民、刑事訴訟的終審法院，除審理案件法令適用有無違誤之外，更負有統一法律見解、解決下級審法院見解歧異、確保全國法院法律解釋一致性大任，詐欺案件源源不絕，形同癱瘓最高法院量能。

有法官指出，最高院自二○二四年開始，詐欺案暴增；另有法官認為詐欺案犯罪情節通常不難，但被告人數眾多、卷宗量龐大、相關附表也繁雜，得耗時處理、比對，且最難的是「量刑」，尤其是定應執行刑，例如二、三十罪合併執行廿年，但殺人卻可能只判十多年，如何讓罪刑相當非常費神。

終審法院詐欺案爆量，一名法官指刑法第三三九條普通詐欺罪為二審確定案件，而第三三九之四條加重詐欺罪則可上訴第三審，「人頭帳戶」涉及詐欺、洗錢等罪，詐欺雖不得上訴三審，但洗錢罪可以，因此連簡單的賣帳戶案件也會到最高院。

法官認為，最高法院法官人力吃緊，加上巨量詐騙案件，會排擠其他案件的審理時間，也減少研究法令與法律見解的時間。

「詐騙是成本低、獲利高的生意」法官認為這是各國共同難題，且詐騙集團進化快速，拿法院判決當「教科書」，不斷精進供詞及手段，政府修法要重判詐騙集團，但打詐加重刑罰「效果不明顯」，應從源頭控管。現今詐團成員多說自己是虛擬貨幣的個人券商，成為一大漏洞，法院得審核經營方式、金流、幣流是否異常，法官也認為政府不應開放虛擬貨幣個人幣商。