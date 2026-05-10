聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙案量翻倍創紀錄 排擠最高院審理能量

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

詐騙案件居高不下，不僅檢警調疲於奔命、事實審法院負擔沉重，現在連<a href='/search/tagging/2/最高法院' rel='最高法院' data-rel='/2/211368' class='tag'><strong>最高法院</strong></a>也被拖累。圖／調查局提供
詐騙案件居高不下，不僅檢警調疲於奔命、事實審法院負擔沉重，現在連最高法院也被拖累。圖／調查局提供

詐騙猖獗，案件量居高不下，除檢警辦案壓力大、事實審法院負擔沉重，終審法院也被拖累。最高法院去年詐欺案量二九○二件，相較前年暴增近一一○○件，創下最高紀錄；有法官表示，這不僅排擠其他案件審理時間，也消減研究法律見解能量。

據統計，最高法院二○二三年刑事總收案量為七七五八件，其中有一三四九件詐欺案；二○二四年收案八七七三件，詐欺案占一八七八件；去年刑案收九九五三件，詐欺暴增至二九○二件，占總收案量三成。

最高法院是全國民、刑事訴訟的終審法院，除審理案件法令適用有無違誤之外，更負有統一法律見解、解決下級審法院見解歧異、確保全國法院法律解釋一致性大任，詐欺案件源源不絕，形同癱瘓最高法院量能。

有法官指出，最高院自二○二四年開始，詐欺案暴增；另有法官認為詐欺案犯罪情節通常不難，但被告人數眾多、卷宗量龐大、相關附表也繁雜，得耗時處理、比對，且最難的是「量刑」，尤其是定應執行刑，例如二、三十罪合併執行廿年，但殺人卻可能只判十多年，如何讓罪刑相當非常費神。

終審法院詐欺案爆量，一名法官指刑法第三三九條普通詐欺罪為二審確定案件，而第三三九之四條加重詐欺罪則可上訴第三審，「人頭帳戶」涉及詐欺、洗錢等罪，詐欺雖不得上訴三審，但洗錢罪可以，因此連簡單的賣帳戶案件也會到最高院。

法官認為，最高法院法官人力吃緊，加上巨量詐騙案件，會排擠其他案件的審理時間，也減少研究法令與法律見解的時間。

「詐騙是成本低、獲利高的生意」法官認為這是各國共同難題，且詐騙集團進化快速，拿法院判決當「教科書」，不斷精進供詞及手段，政府修法要重判詐騙集團，但打詐加重刑罰「效果不明顯」，應從源頭控管。現今詐團成員多說自己是虛擬貨幣的個人券商，成為一大漏洞，法院得審核經營方式、金流、幣流是否異常，法官也認為政府不應開放虛擬貨幣個人幣商。

詐欺 最高法院 法律 洗錢

延伸閱讀

詐騙猖獗 網路交友陷阱 桃竹高齡車手翻倍

詐團黑錢洗到海外 竹聯幫男涉買空殼公司、3記帳士當幫手

美貿易法庭判川普全球關稅違法 但影響範圍恐有限

顏寬恒貪汙判7月10月 喊「相信司法還清白」...延長限制出境、出海8月

相關新聞

詐騙案量翻倍創紀錄 排擠最高院審理能量

詐騙猖獗，案件量居高不下，除檢警辦案壓力大、事實審法院負擔沉重，終審法院也被拖累。最高法院去年詐欺案量二九○二件，相較前年暴增近一一○○件，創下最高紀錄；有法官表示，這不僅排擠其他案件審理時間，也消減研究法律見解能量。

醫師未看診卻有開藥紀錄遭罰203萬遲未繳 名下房產查封家人速繳清

屏東縣某醫生未看診卻有開藥紀錄，違反全民健康保險法第81條違規，遭開健保署裁罰203萬元，但卻遲遲不繳，健保署高屏分署今年3月移送屏東分署強制執行，書記官發現，這名醫師購買高達7張壽險保單，應有財力繳納罰鍰，查封醫師名下房產，過沒多久，醫師家人隨即一次繳清罰鍰。

警政署長兒開火鍋店 熱湯淋半夜入侵賊遭訴

警政署署長張榮興的兒子張邵棠在台中市經營火鍋店，店面遭宵小入侵，張與洪姓友人趕回，撞見賴姓慣竊，雙方爆發肢體衝突。賴控訴遭棍棒毆打、熱湯燙手，張偵查時否認，台中地檢署依傷害、強制罪起訴。台中地院審理，張就傷害部分和解，強制部分認罪，中院近期將宣判。

詐騙嫌犯免費獲辯護 社會難接受

最高法院刑事大法庭去年裁定詐團被告繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，挨轟「打詐變打折」，法務部修法限縮「支付被害人達成調解或和解全部金額」才得減刑，立法院三讀通過並於今年初施行。但詐欺犯罪危害防制條例「使人交付之財物或財產上利益達一百萬元」須強制辯護，造成政府要幫詐騙者「找律師」，引發爭議。

獨／警政署長兒開火鍋店遭竊 小偷控遭熱湯燙手、逼簽百萬本票

警政署署長張榮興的兒子在台中經營的火鍋店驚傳遭竊，張男與洪姓友人獲報趕回撞見賴姓慣竊，雙方起肢體衝突，賴控訴被張男持棍毆打、拿熱湯燙手，張偵查時均否認仍被檢方依傷害、強制起訴；台中地院審時，張已就傷害和解、強制部分改口認罪，中院近期將宣判。

偽造簽名貸款害他被追債氣炸 請求法官對前妻從重量刑

沈姓女子兩次冒用前夫姓名，簽本票借款合計10萬元，前夫遭人追討欠款，報警處理。沈女被檢察官提起公訴，彰化地方法院審結，依犯行使偽造私文書罪判處有期徒刑6月，又犯偽造有價證券罪判處有期徒刑3年2月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。