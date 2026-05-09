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醫師未看診卻有開藥紀錄遭罰203萬遲未繳 名下房產查封家人速繳清
屏東縣某醫生未看診卻有開藥紀錄，違反全民健康保險法第81條違規，遭開健保署裁罰203萬元，但卻遲遲不繳，健保署高屏分署今年3月移送屏東分署強制執行，書記官發現，這名醫師購買高達7張壽險保單，應有財力繳納罰鍰，查封醫師名下房產，過沒多久，醫師家人隨即一次繳清罰鍰。
行政執行署屏東分署指出，該名男醫生在辦理全民健保醫療業務時，經健保署調查違反全民健康保險法第81條違規，涉嫌以不正當行為或以虛偽的證明、報告、陳述而領取保險給付、申請核退或申報醫療費用者，處以其領取的保險給付、申請核退或申報之醫療費用2倍至20倍的罰鍰。
健保署高屏分署發現後，遭對該醫師裁罰203萬多元，規定要限期繳納，然而該名醫師未限期繳納，中央健康保險署高屏分局業務在今年3月移送強制行署屏東分署行政執行。
屏東分署承辦書記官調查，該名醫師名下有一間逾50年房屋，設定抵押權，存款餘額不足，無法清償。但該名醫師卻陸續向保險公司購買高達7張壽險保單。書記官研判該名醫師購買多張壽險保單繳納高額保費，應有資力繳納本件罰鍰。
書記官隨即發文囑託地政事務所查封不動產，查封程序啟動後隔天，醫生家人火速主動與書記官聯繫了解欠款，且表示願意繳納，當日即匯款至指定帳戶，分署確認入帳順利徵起203萬餘元。
屏東分署提醒，切勿心存僥倖，應依限繳納各項罰鍰與稅費，否則面臨名下財產遭查封、扣押等強制執行措施，得不償失。若民眾透過匯款方式繳納欠款，完成繳款後，請妥善保管收據或是交易明細表等足以證明繳款文件，保障自身權益。
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