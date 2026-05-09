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警政署長兒開火鍋店遭竊 小偷控遭熱湯燙手、逼簽百萬本票

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獨／警政署長兒開火鍋店遭竊 小偷控遭熱湯燙手、逼簽百萬本票

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

警政署署長張榮興的兒子在台中經營的火鍋店驚傳遭竊，張男與洪姓友人獲報趕回撞見賴姓慣竊，雙方起肢體衝突，賴控訴被張男持棍毆打、拿熱湯燙手，張偵查時均否認仍被檢方依傷害、強制起訴；台中地院審時，張已就傷害和解、強制部分改口認罪，中院近期將宣判。

賴姓慣竊控訴，他2025年4月11日凌晨3點潛入美村路火鍋店準備行竊，因負責人張男收到解除保全通知和洪姓友人趕回查看，自己行蹤遭2人撞見，遭洪徒手毆打，張持球棒、用熱湯燙他雙手，釀手腳、臉部及下體有2度、3度燙傷，還被逼簽100萬元本票，提告傷害、強制及恐嚇得利。

台中地檢署偵訊時，2人均否認犯行，張辯稱趕回去發現賴站在櫃檯、鐵門半開，賴見狀往2樓跑，因怕賴攜帶財物跑掉就把鐵門拉下來，跟洪試圖壓制賴，賴逃竄到廚房過程才遭熱湯燙傷，沒有直接拿熱湯去燙他，更沒逼簽本票，清點財物確認無損失，賴苦苦要求別報警才放他走。

洪也說，雖有跟賴推擠、拉扯，但沒持球棒毆打、熱水燙人或逼簽本票。

檢方查，賴當下是竊盜現行犯，身上傷勢可能是被打傷、也可能脫免逮捕時自行造成，且現場為火鍋店，廚房走到狹小，若在內奔跑難免碰撞鍋具，難僅憑賴單一指述認定遭張、洪傷害，另也查無逼簽本票事證，偵結予以張、洪不起訴。

全案經台中高分檢發回接續偵查，張、洪仍否認犯行，辯稱只有對賴壓制、拉扯，台中地檢再調閱監視器，發現張、洪凌晨3點46分到火鍋店，直至5點3分離去；賴男則於5點34分獨自到派出所，並由救護車送醫，經驗傷其身上有大面積紅腫，雙手燒燙傷。

中檢續行偵查後認為，張、洪有毆打賴，張以熱湯燙他雙手，且妨害其自由至清晨5點多才讓其離去，偵結改依傷害、強制罪嫌起訴2人。

台中地院開庭時，張、洪就被訴傷害部分已和解經賴撤告，強制部分因是公訴罪，張、洪當庭改口認罪，張的辯護人也請法院審酌，本案是火鍋店遭竊，張一時氣憤有不當言行，但其素行良好、已和解，請求處罰金刑並諭知緩刑。

警政署署長張榮興。圖／報系資料照
警政署署長張榮興。圖／報系資料照

台中 張榮興 小偷 火鍋 竊盜

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