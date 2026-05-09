提供自家地濫倒廢棄土石方禍及鄰地 兩男都判刑1年以上

彰化縣黃姓男子與張姓男子假意簽合約書，提供土地堆置廢棄土石方，李姓男子接受張姓男子指揮，聯繫交通公司調度車隊傾倒廢棄土石方。彰化地方法院審結，依犯非法清理廢棄物罪，判處黃男有期徒刑1年4月，李男有期徒刑1年6月。可上訴。

判決書表示，黃男與張男（彰化地院另案審結）假意簽立土方回填合約書，提供坐落在鹿港鎮的一般農地傾倒來自桃園縣建築廢棄土石方。

張男明知相鄰土地的施姓、許姓兩地主沒同意，卻指示李男找梁姓、李姓夫妻（均由檢察官另案提起公訴）經營的交通公司，調度劉姓等16名司機（均由檢察官另案偵辦）駕駛載運大量內含磚塊及混土塊的營建剩餘土石方，倒在相鄰土地，數量約2211噸，李男指示葉姓怪手司機（檢察官另案提起公訴）填平廢棄土石方。

彰化縣環保局、農業處和地政處聯合稽查，發現鹿港鎮這兩塊農地被濫倒廢棄土石方，裁罰黃男並限期清除，黃男3次都不理會。黃男辯稱，張男路過他兒子的土地倒土被他抓到，張男才簽合約書，他叫張男倒乾淨土且只能倒1公尺，張男卻倒3、4公尺高，他也是被害人，非共謀。李男辯稱，張男說與地主簽好約，先做沒關係，後來才知道沒簽約。

彰化地院依犯非法清理廢棄物罪，判處黃男有期徒刑1年4月，又犯區域計畫法不依限恢復土地原狀罪，判處有期徒刑2月；李男也犯非法清理廢棄物罪，判處有期徒刑1年6月。