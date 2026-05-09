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公司短報空汙費2024萬元被抓包 負責人認罪協商補繳本息4500多萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一家從事包裝材印刷貼合作業的公司，2019年3月至2024年2月短報或不實申報含揮發性有機物原物料，而此短繳空汙費2024萬多元。張姓負責人認罪並達成協商，願一次交付分期補繳空汙防制費本息4508萬2343元的支票。

這家公司位在員林市，環保署環境督察總隊中區環境督察大隊（現改制為環境部環境管理署中區環境管理中心），2024年間分析比對這家公司申報資料，察覺有異而報請彰化地檢署偵辦，檢察官同年8月指揮保七第三大隊中區中隊、彰化縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查持搜索票到公司搜索，全案曝光。

彰化地檢署起訴書指出，這家公司依空氣汙染防制法及汙防制費收費辦法，應按季在每年1、4、7、10月底前向彰化縣環保局申報前1季原物料使用量、原物料或產品量、原物料COC含量值、控制前排放總量、防制設備削減量、控制後排放總量等項目及數量，由環保局計算及認定為空氣汙染物排放量，公司依據作為繳交空汙防制費的計算基礎。

張姓負責人為降低每季應繳付空汙費的支出成本或為便宜行事，指示並授權呂姓會計短報或不實申報每季油墨、有機溶劑、接著劑、處理劑、硬化劑等原物料使用量，紀錄表交給不知情的環保工程公司輸入到環保署（現改制為環境部）網站，使環保局計算不正確，公司不法利益共計2024萬425元。

張姓負責人、呂姓會計完成認罪協商，彰化地院依共同犯欺得利罪共16罪，判處張姓負責人應執行有期徒刑1年6月，又共同犯空氣汙染防制法的申報不實罪共4罪，應執行有期徒刑6月。呂姓會計依共同犯欺得利罪共16罪，判處應執行有期徒刑1年3月，又共同犯空氣汙染防制法的申報不實罪共4罪，應執行有期徒刑5月。兩人均緩刑4年。

公司方面因其受僱人執行業務犯空汙防制法的申請不實罪共20罪，應執行罰金200萬元。緩刑4年。

彰化縣一家從事包裝材印刷貼合作業的公司短報空汙防制費，張姓負責人、呂姓會計完成認罪協商，公司一次交付分期補繳空汙防制費本息4508萬2343元的支票。記者簡慧珍／攝影
彰化縣一家從事包裝材印刷貼合作業的公司短報空汙防制費，張姓負責人、呂姓會計完成認罪協商，公司一次交付分期補繳空汙防制費本息4508萬2343元的支票。記者簡慧珍／攝影

空汙 環保署

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