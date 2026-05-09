高雄一家3口遭綁架勒贖逾千萬元 3嫌判12年、10年半

王姓放貸業者等人涉嫌誘騙並綁架凌虐林姓放貸業者及其家人，經林男交付贖金後，全家獲釋；王男等3人遭逮，有1人在逃。經雄院審理，王男等3人分別遭判12年及10年6月徒刑。

高雄地方法院判決書提到，王男與在逃蔣姓共犯居首謀地位，指示周姓男子與鄂姓男子負責監視被害人作息動態、布置監禁處所及查探綁票路線等工作。

判決書指出，蔣男等人後續以手銬、腳鐐束縛被害人四肢，全身裝入大型塑膠桶內，再置於汽車後車廂內等不人道手法載運，犯罪手段殘暴，惡性及情節均屬重大。

法官審酌王男等人犯後態度與犯罪動機等情形，兼衡未與被害人達成和解或賠償，依擄人勒贖、強盜擄人勒贖等罪，分別處王男12年、周男及鄂男10年6月徒刑。可上訴。

全案起因37歲王男欠債約新台幣2000萬元，蔣男則欠王男990萬元無力償還，兩人共謀綁架林姓放貸業者，去年找27歲周男、19歲鄂男籌劃綁架計畫。

林男兒子及妻子先後遭誘騙綁架，2人遭綁並裝入大型塑膠桶，還遭勒索1億元贖金，後續林男也被誘騙綁架，一家3口均遭蒙眼、手腳上銬、電擊棒電擊等方式凌虐囚禁。

直到林男陸續向友人收取借款，並於住處取出保險箱內現金，合計交付1140萬元，一家3口才獲釋；而蔣男事後隱瞞已取得贖金，隨後搭機前往越南，其行蹤及贖金均下落不明。

王男等人陸續在高雄市與台東縣等地落網。高雄地檢署偵結後，王男等3人遭依擄人勒贖等罪嫌起訴。