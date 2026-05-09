法鬥犬寄養竟成永別 業者瞞死訊、棄置排水溝遭判刑

台南市顏女與丈夫飼養法鬥犬兄弟「瑪沙、拉蒂」多年，顏女因身體開刀休養逾月，將愛犬委託屏東縣某寵物業者楊男寄養，未料當顏姓飼主領回法鬥犬，法鬥犬卻已被楊男申請除戶、還將法鬥犬遺體棄置排水溝，顏女憤而提告，屏東地院審理後，判楊男犯業務侵占、非法利用個資罪，應執行有期徒刑2年，可上訴。

顏姓飼主因身體開刀休養，2022年5月27日晚間8時半，將飼養多年法鬥犬寄養在楊男工作寵物店，雙方因有私交，當時未約定寄養費用，也沒有寫寄宿證明。

未料，兩隻法鬥犬在寄養隔天5月28日上午11時許死亡，楊男在未取得顏姓飼主同意，將兩隻法鬥丟棄排水溝，還刻意隱瞞兩隻法鬥犬已死亡消息，還在當天下午跟顏姓女飼主要相關身分證明文件照片，進入寵物登記管理系統申請除戶。

顏姓飼主直到同年6月4日晚間跟楊男提到要去探視犬隻，隔天上網登入寵物登記管理系統時，才發現愛犬被除戶，憤而提告。

判決指出，楊男辯稱，他認為顏姓飼主是將狗狗送給他，因此他有狗狗所有權。合議庭對此說法不採信。顏姓飼主表示，根據之前寄養的經驗，她會在接回狗狗後，結束寄養時付款。當時因考量與楊男是朋友關係，因此沒有約定寄養費用，也沒有填寫寄宿單。

判決指出，顏姓飼主出示跟楊男的對話紀錄，雙方均未談到要送養法鬥犬。合議庭認為，顏姓飼主是將狗狗寄養，難認楊男有所有權。

合議庭認為，楊男違背職責侵占業務管理的犬隻，擅自將法鬥犬屍體棄置，還偽造狗狗死亡紀錄，讓飼主無法好好與狗狗道別，還侵害隱私權，雙方至今未達成調解，也未取得原諒。法院判處楊男犯業務侵占罪處有期徒刑1年半、犯非法利用個人資料罪，處有期徒刑8月，應執行有期徒刑2年。可上訴。