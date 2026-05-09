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機上違規通話罔顧飛安！彭姓姊妹返台途中爽聊LINE 法官出手了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新竹一對七旬彭姓姊妹去年10月底搭機從釜山旅遊返台途中，竟無視飛安禁令，在航程中違規打LINE通話，遭旅客舉報送辦；桃園地院審理後，認定兩人非法使用干擾飛航器材，嚴重威脅同機旅客生命財產，將姊妹倆各判處罰金2萬元，至於犯案手機則不予沒收，可上訴。

起訴內容指出，年齡分別為72歲與70歲的彭姓姊妹，於2025年10月31日晚間搭乘長榮航空BR-163班機，自韓國釜山欲返回桃園國際機場。當晚8時在班機已抵達桃園上空仍處於飛航期間，空服人員早已宣導並禁止使用干擾飛航及通訊的器材，但這對姐妹花卻無視警告，分別坐在34B與34A座位上，大剌剌地拿起手機使用通訊軟體LINE進行通話。

離譜的行徑隨即被同機旅客發現，本以為姊妹倆在聊天，轉頭一看，竟是分別拿著手機正在通話，嚇得趕緊按服務鈴通知空服員處理，在班機降落後，航空警察局立刻將這對姊妹帶回偵辦，彭姓姊妹在警詢與偵查中均坦承不諱。

檢察官偵訊後，認為兩人明知航空器關閉艙門後至開啟艙門止，嚴禁使用可能干擾飛航及通訊的器材，卻仍擅自在未經機長許可的情況下撥打網路電話，這種行為極易造成導航系統與通訊儀器失靈，特別是在班機下降準備著陸的關鍵時刻，對全機旅客的安全構成嚴重威脅，依違反民用航空法聲請簡易判決處刑。

法官審理認為，被告姊妹無視航空安全及機上工作人員的宣導與禁令，行為應予以譴責，也對同機旅客生命、身體及財產造成潛在重大威脅，審酌兩人犯後坦承錯誤，且均無前科紀錄，依民用航空法第102條第1項非法使用干擾飛航器材罪，將姓姊妹倆各判處罰金2萬元，得易服勞役；至於犯案使用的手機，因未扣案且屬日常用品，因此不予沒收。

新竹一對彭姓姊妹遊韓返台降落前，在機上爽聊line遭送辦，桃園地院進行簡易判決，將姊妹倆各判處2萬元罰金。記者黃仲明／攝影
新竹一對彭姓姊妹遊韓返台降落前，在機上爽聊line遭送辦，桃園地院進行簡易判決，將姊妹倆各判處2萬元罰金。記者黃仲明／攝影

長榮航空 手機 LINE 釜山 新竹

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