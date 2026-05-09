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男遭詐欺集團以舊名新辦銀行帳戶洗錢 二審逆轉改判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子的父親因病需錢孔急，前年9月在臉書看到貸款廣告，將自然人憑證及身分證資料等寄送給對方，遭詐欺集團用來新辦銀行帳戶作為洗錢帳戶，致5人被騙49萬餘元，一審被判4月並科罰金1萬元，但他得知遭冒名申辦帳戶即已報警，二審認無法確認他有幫助洗錢犯意而獲判無罪。

黃堅決否認有何幫助詐欺及幫助洗錢犯行及犯意，指他因用錢孔急需給付龐大醫藥費，而誤信對方是向銀行辦理貸款而交付自然人憑證、個人資料，不知道他所提供相關資料，結果是提供他人申設銀行帳戶用以收付款項。

法扶律師為他辯護，詐騙集團騙取黃自然人憑證及身分證件等資料後，刻意以黃的舊名向銀行申辦開戶，更將銀行可能會聯繫管道，如通訊地址及電話，均填載非其通訊地址及電話，銀行竟未察覺證件與開戶名字為何不同等異常，也未有所警覺而主動與黃本人聯繫確認。

法扶律師認為，銀行貿然審核通過該帳戶，自不得將銀行缺失轉嫁給黃，黃自始自終蒙在鼓裡，黃得知遭騙旋即向警方報案，可見他並無幫助詐欺及幫助洗錢犯意。

台南高分院合議庭指出，黃遭以舊名在銀行開設該帳戶，並非是由他本人親自前往銀行開設辦理，而是以其自然人憑證插拔讀卡機進行驗證，且開戶驗證時所留存行動電話門號並非他所有，留存簽帳金融卡寄送通訊地址也非其住居所，黃辯稱其並無管道可知悉其名下有申設該帳戶等語，並非全然無據。

合議庭表示，黃辯稱其是因名下另家銀行帳戶無法使用，經行員告知因他新設銀行帳戶遭警示，但他從未申辦該銀行帳戶，前往銀行了解後才知道遭他人以其舊名冒名申辦帳戶，即向警方報案，也有派出所受理案件證明單為證。且無其他積極具體證據，足以證明他確有幫助詐欺及幫助洗錢犯行，撤銷原判決，認黃無罪。

台南高分院認為，檢察官舉證不足，無法證明黃男確有幫助詐欺及幫助洗錢犯行，撤銷原判決，認他無罪。圖／本報資料照片
台南高分院認為，檢察官舉證不足，無法證明黃男確有幫助詐欺及幫助洗錢犯行，撤銷原判決，認他無罪。圖／本報資料照片

洗錢 詐騙集團 詐欺

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