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二審實任檢察官選拔 檢協會籲建立選任標準

中央社／ 台北9日電

檢察官協會表示，二審實任檢察官在檢察體系內相當於檢察官調陞，建議有公平、公正、公開人事制度作為配套，籲建立選任標準，並經檢審會審議通過後由法務部長圈選任命。

中華民國檢察官協會發布新聞稿表示，「二審實任檢察官」是國家檢察官體制的重要幹部，也是未來首長儲備人選，相關制度宜審慎規劃選拔。

檢協會指出，二審實任檢察官與現行一審調升二審的「三專生」（一審調升二審，3年後回任一審）、「二專生」（一審調派二審歷練，2年後回任一審）制度，同屬檢察官歷練人事一環，檢協會建議建立相關要件，以健全並完備檢察人事制度。

檢協會表示，歷年來不論舊制二審檢察官或新制三專生、二專生制度，均經檢審會審議，已具公信力且無窒礙難行之處，建議此次「二審實任檢察官」也循例經檢審會審議。

檢協會建議，建立二審實任檢察官明確的選任原則與機制，以便候選人與檢審委員均有標準可資依循；選任原則也須設計納入用人機關意見的機制；經檢審會審議，以1.5倍人選提供給法務部長圈選，兼顧檢察業務推動與效能。

檢協會認為，目前二審實任檢察官缺額如何遞補，建議有長遠性名額規劃，有系統地依序任用，避免在短期內將名額用盡，造成後續進用困難，產生日後優秀人才無法實任二審檢察官而有遺珠之憾，並有礙檢察人事良性新陳代謝。

檢察官

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