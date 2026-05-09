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顏寬恒貪汙判7月10月 喊「相信司法還清白」...延長限制出境、出海8月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院一審依貪汙、偽造文書各判他7年10月、6月，台中高分院二審去年9月駁回，現上訴最高法院中；台中高分院考量，顏遭判重刑仍有逃亡可能，裁定他自5月11日起，延長限制出境、出海8月，可抗告。

檢方起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊佔國有地1097點14平方公尺，2021年選舉遭告發，顏為脫手以借款為名目以4515萬元賣給設計師張于廷，並和妻子陳麗凌、苑裡營造負責人林進福共謀，由張出面向顏購買豪宅為假買賣；另顏任立委期間以林進福為人頭詐領108萬元助理費。

台中地院一審2024年7月依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、偽造文書罪，判顏寬恒7年10月、6月，林進福7年8月、6月，兩人被訴竊佔部分無罪。

檢方、顏寬恒均上訴，台中高分院二審2025年9月判處駁回，維持一審刑度，顏寬恒、林進福犯貪汙各判七年十月、七年八月得上訴，其餘均不得上訴，顏豪宅假買賣判6月，得易科罰金部分已確定。

台中高分院5月5日再開訊問庭，顏、林未到庭陳述意見，公訴檢察官主張，2人二審各被判7年10月、7年8月，有逃亡可能，請求延長限制出境、出海。

顏的辯護人說，顏寬恒自偵查、審理都按時出庭，顏始終相信司法會還他清白，並無任何逃避司法審判舉措，且他身為立法委員、深耕台中，所有親友都在台灣，無延長限制出境出海理由；林的辯護人表示，林自認未構成貪汙，雖被重判仍相信司法還清白，無逃亡可能。

台中高分院查，顏、林犯貪汙、偽造文書等罪，二審判處重刑，其等犯罪嫌疑重大，2人不服判決已提起上訴至三審，現由最高法院審理中，尚未判決確定，2人無高齡或不利逃亡身體因素，客觀上仍有逃亡動機，可預期2人逃匿以規避審判、刑罰執行的可能性甚高。

台中高分院說，若2人出境不再返國，會嚴重損國家追訴犯罪之公共利益，權衡比例原則後，仍認有限制出境、出海必要，裁定顏寬恒、林進福5月11日起延長限制出境、出海8月，並通知執行機關移民署、海洋委員會海巡署偵防分署。

法院一、二審都依貪汙罪判顏寬恒7年10月，目前上訴最高法院三審中。圖／報系資料照
法院一、二審都依貪汙罪判顏寬恒7年10月，目前上訴最高法院三審中。圖／報系資料照

顏寬恒 貪汙 國民黨

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