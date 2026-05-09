快訊

走路天天破萬步卻瘦不下來？營養師揭「4誤區」超多人忽略：白走了

去澎湖獨旅會怪嗎？她想衝花火節超猶豫 過來人曝真實感受

札哈．哈蒂遺作成地標！「淡江大橋」團隊台灣子弟黃劭暐讚：難在別處複製

聽新聞
0:00 / 0:00

綠島旅宿爆偷拍疑雲！縣府稽查竟是非法民宿 3年挨罰3次 勒令停業

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣政府昨接獲通報，遊客日前至綠島旅遊住宿，沐浴時疑遭不明人士偷拍。觀光發展處立即派員會同警方前往稽查，確認該處為非法露營區民宿，且已多次遭裁罰並勒令停業，縣府已再次要求業者立即停止營業，以維護旅客住宿安全與權益，並呼籲遊客投宿前先確認是否為合法旅宿、確保住宿品質。

觀光發展處表示，稽查人員昨天會同警方到場，確認遊客所住宿的綠島露營區、旅宿「柴口岸」為非法業者，近3年已遭裁罰3次共12萬元、並要求停止營業；上個月再次到場稽查，並寄發陳述意見書，後續將依發展觀光條例處置。

縣府表示，旅宿場所是否合法，不僅關係到住宿品質，更攸關遊客的人身安全、消防設備、建築公共安全及個人隱私保障。非法旅宿往往未經主管機關檢查，缺乏必要安全設施與管理機制，一旦發生消費糾紛、意外事故或治安事件，旅客權益也較難獲得保障。

觀光發展處提醒民眾，規畫旅遊住宿時，應優先選擇領有合法登記證之旅宿業者，可透過交通部觀光署臺灣旅宿網查詢合法旅館、民宿及露營場資訊，入住前也可留意業者是否張貼合法旅宿登記標識，避免因價格低廉或網路宣傳而入住非法場所。

縣府強調，將持續加強非法旅宿稽查取締，並與警察、消防等單位合作，維護旅遊環境與住宿安全。也呼籲業者切勿心存僥倖違法營業，共同維護台東優質、安全的觀光形象，讓旅客能安心旅遊、放心住宿。

台東縣政府昨接獲通報，遊客日前至綠島旅遊住宿，沐浴時疑遭不明人士偷拍。觀光發展處立即派員會同警方前往稽查。圖／台東縣政府提供
台東縣政府昨接獲通報，遊客日前至綠島旅遊住宿，沐浴時疑遭不明人士偷拍。觀光發展處立即派員會同警方前往稽查。圖／台東縣政府提供

稽查人員昨天會同警方到場，確認遊客所住宿的綠島露營區、旅宿「柴口岸」為非法業者，近3年已遭裁罰3次共12萬元、並要求停止營業。圖／台東縣政府提供
稽查人員昨天會同警方到場，確認遊客所住宿的綠島露營區、旅宿「柴口岸」為非法業者，近3年已遭裁罰3次共12萬元、並要求停止營業。圖／台東縣政府提供

綠島 民宿 偷拍 露營區

延伸閱讀

影／假冒立委鄭天財外甥名義 朱健銘揭竹縣原鄉爆土地詐騙案

高價民宿出包！夫妻帳篷裸睡竟遭陌生人拉開闖入 被逮辯稱「想對比房型」

反針孔稽查兩周！北市跨局處出動「鏡頭搜索器」 不肖業者慘了

愛爾麗爆偷拍醜聞 南市擴大清查全市90家醫美機構

相關新聞

綠島旅宿爆偷拍疑雲！縣府稽查竟是非法民宿 3年挨罰3次 勒令停業

台東縣政府昨接獲通報，遊客日前至綠島旅遊住宿，沐浴時疑遭不明人士偷拍。觀光發展處立即派員會同警方前往稽查，確認該處為非法露營區及民宿，且已多次遭裁罰並勒令停業，縣府已再次要求業者立即停止營業，以維護旅客住宿安全與權益，並呼籲遊客投宿前先確認是否為合法旅宿、確保住宿品質。

代領普發1萬竟變「冒領案」！失主一查錢已不見 台東女子判拘役

台東一名王姓女子撿到他人遺失的健保卡後，竟未送交警方或相關單位處理，反而持健保卡前往郵局，冒充失主親屬代領全民普發現金1萬元。案經失主發現報警後，法院近日依侵占遺失物及詐欺取財罪，分別判處罰金3000元及拘役15日，可易服勞役及易科罰金。

顏寬恒貪汙判7月10月 喊「相信司法還清白」...延長限制出境、出海8月

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院一審依貪汙、偽造文書各判他7年10月、6月，台中高分院二審去年9月駁回，現上訴最高法院中；台中高分院考量，顏遭判重刑仍有逃亡可能，裁定他自5月11日起，延長限制出境、出海8月，可抗告。

花蓮民政處前代處長 馬太鞍溪堰塞湖案涉過失致死交保

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖案，前天搜索縣府並帶回時任民政處代理處長李葳，訊後十萬元交保。縣府回應，尊重偵辦，並主張應全面釐清各級政府權責，才能避免悲劇重演。李葳昨未回應，但據了解，他曾向友人表示，已盡力要求鄉鎮公所做好撤離工作，善盡督導職責。

高調拍片炫富 印尼女在台涉賣假藥、仲介流產手術遭收押

合法來台12年的印尼籍看護Yuli，被控在台從事「墮胎商機」，不僅仲介同鄉做人工流產，還販賣醫師處方用藥的墮胎藥「喜克潰」，甚至高調拍抖音炫耀單日收入破10萬元。移民署報請台北地檢署指揮偵辦，6日拘提到案，檢方依違反藥事法聲押禁見獲准。

強逼素食翁吃肉…2惡男為400元潑油燒死人 辯「以為很快揮發」判無期徒刑

新北市2024年底發生一起震驚社會的縱火殺人案，男子曾鈺偉與林志銘因缺錢花用，竟對長期茹素的鄰居蔡姓男子勒索，不僅強逼對方吃下偷來的五花肉，更在索錢不成後憤而潑灑汽油點火，導致蔡男全身99%燒傷慘死。案經國民法官法庭審理，今依強盜殺人罪等罪，判處二人無期徒刑，褫奪公權終身。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。