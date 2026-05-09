綠島旅宿爆偷拍疑雲！縣府稽查竟是非法民宿 3年挨罰3次 勒令停業

台東縣政府昨接獲通報，遊客日前至綠島旅遊住宿，沐浴時疑遭不明人士偷拍。觀光發展處立即派員會同警方前往稽查，確認該處為非法露營區及民宿，且已多次遭裁罰並勒令停業，縣府已再次要求業者立即停止營業，以維護旅客住宿安全與權益，並呼籲遊客投宿前先確認是否為合法旅宿、確保住宿品質。

觀光發展處表示，稽查人員昨天會同警方到場，確認遊客所住宿的綠島露營區、旅宿「柴口岸」為非法業者，近3年已遭裁罰3次共12萬元、並要求停止營業；上個月再次到場稽查，並寄發陳述意見書，後續將依發展觀光條例處置。

縣府表示，旅宿場所是否合法，不僅關係到住宿品質，更攸關遊客的人身安全、消防設備、建築公共安全及個人隱私保障。非法旅宿往往未經主管機關檢查，缺乏必要安全設施與管理機制，一旦發生消費糾紛、意外事故或治安事件，旅客權益也較難獲得保障。

觀光發展處提醒民眾，規畫旅遊住宿時，應優先選擇領有合法登記證之旅宿業者，可透過交通部觀光署臺灣旅宿網查詢合法旅館、民宿及露營場資訊，入住前也可留意業者是否張貼合法旅宿登記標識，避免因價格低廉或網路宣傳而入住非法場所。

縣府強調，將持續加強非法旅宿稽查取締，並與警察、消防等單位合作，維護旅遊環境與住宿安全。也呼籲業者切勿心存僥倖違法營業，共同維護台東優質、安全的觀光形象，讓旅客能安心旅遊、放心住宿。

台東縣政府昨接獲通報，遊客日前至綠島旅遊住宿，沐浴時疑遭不明人士偷拍。觀光發展處立即派員會同警方前往稽查。圖／台東縣政府提供