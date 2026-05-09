代領普發1萬竟變「冒領案」！失主一查錢已不見 台東女子判拘役

台東一名王姓女子撿到他人遺失的健保卡後，竟未送交警方或相關單位處理，反而持健保卡前往郵局，冒充失主親屬代領全民普發現金1萬元。案經失主發現報警後，法院近日依侵占遺失物及詐欺取財罪，分別判處罰金3000元及拘役15日，可易服勞役及易科罰金。

判決書指出，王女於去年11月25日前，在關山鎮住處，拾獲被害人遺失的健保卡後，竟直接占為己有。之後又於同日中午12時許，前往關山郵局，向櫃台人員謊稱失主是她叔叔，要代為領取普發現金1萬元，並出示該張健保卡。

郵局櫃台人員因信以為真，當場交付1萬元現金給王女，直到失主要去提領普發現金，才發現款項已遭領取後報警，警方調閱監視器畫面追查，才查出王女涉案。詢問後移送法辦。

法院審理時，王女坦承犯行，並已與被害人達成和解、賠償1萬元，獲得對方原諒。法官審酌她僅因一時貪念侵占他人遺失物，再持健保卡冒名領錢，侵害他人財產權益，行為應予非難。

不過，法官也考量王女領有輕度身心障礙證明、家庭經濟狀況貧困，且屬中低收入戶，犯後態度尚可，因此依侵占遺失物罪判處罰金3000元，如易服勞役，以1000元折算1日；另依詐欺取財罪判處拘役15日，如易科罰金，同樣以1000元折算1日。

此外，法院指出，王女侵占的健保卡已發還被害人，而詐領的1萬元也已全數賠償，因此不再宣告沒收或追徵。

警方原先一度認為王女可能涉及竊盜罪，不過檢察官認定，健保卡是被害人自行遺失於王女住處內，王女屬於「拾得後侵占」，並非秘密竊取，因此不構成竊盜罪，而是侵占遺失物罪。