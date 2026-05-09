聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮民政處前代處長 馬太鞍溪堰塞湖案涉過失致死交保

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣民政處前代理處長李葳因洪災遭到調查，檢方諭令10萬元交保。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣民政處前代理處長李葳因洪災遭到調查，檢方諭令10萬元交保。圖／聯合報系資料照片

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖案，前天搜索縣府並帶回時任民政處代理處長李葳，訊後十萬元交保。縣府回應，尊重偵辦，並主張應全面釐清各級政府權責，才能避免悲劇重演。李葳昨未回應，但據了解，他曾向友人表示，已盡力要求鄉鎮公所做好撤離工作，善盡督導職責。

災區努力重生，鳳林鎮也是受災鄉鎮之一，鎮民代表會昨三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金發放自治條例」，將發給鎮民每人三千元振興禮金，最快八月就可領取。

檢方持續調查洪災，繼光復鄉長林清水等人今年三月起訴後，前天再搜索縣府及李葳住所，檢方訊後認為李葳涉及過失致死罪嫌重大，但無羈押必要，諭令十萬元交保，限制住居及出境出海，並以科技設備監控。

據悉，這波調查要釐清民政處負責督導鄉公所執行撤離工作，在災前是否確實督導，對於公所憑空捏造撤離人數是否掌握了解，或在撤離過程給予必要協助，或是虛應故事。

縣府表示，依災害防救法，各級政府均有法定防救災責任，縣府與中央及相關單位密切協調，務求保障民眾生命財產安全，面對災害始終依法行政、全力救災，接受公眾檢驗。尊重檢調依法偵辦，並主張應全面釐清各級政府權責，唯有在事實基礎上檢討制度，方能避免類似悲劇重演。

外界質疑「只辦地方不辦中央」的聲浪再起，花檢強調，其他相關權責機關人員仍持續深入調查，還原事實真相，維護社會公義。

堰塞湖 馬太鞍溪 林清水

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖案檢調搜索花蓮縣府 前代理處長李葳交保

馬太鞍溪兩度受災 花蓮鳳林鎮要發振興禮金每人3000元

宜蘭中道中學遭爆強制買講義、挪用藝能課 學團批縣府監督失靈

愛爾麗醫美偷拍風暴 有未成年入鏡 總裁羈押

相關新聞

花蓮民政處前代處長 馬太鞍溪堰塞湖案涉過失致死交保

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖案，前天搜索縣府並帶回時任民政處代理處長李葳，訊後十萬元交保。縣府回應，尊重偵辦，並主張應全面釐清各級政府權責，才能避免悲劇重演。李葳昨未回應，但據了解，他曾向友人表示，已盡力要求鄉鎮公所做好撤離工作，善盡督導職責。

高調拍片炫富 印尼女在台涉賣假藥、仲介流產手術遭收押

合法來台12年的印尼籍看護Yuli，被控在台從事「墮胎商機」，不僅仲介同鄉做人工流產，還販賣醫師處方用藥的墮胎藥「喜克潰」，甚至高調拍抖音炫耀單日收入破10萬元。移民署報請台北地檢署指揮偵辦，6日拘提到案，檢方依違反藥事法聲押禁見獲准。

強逼素食翁吃肉…2惡男為400元潑油燒死人 辯「以為很快揮發」判無期徒刑

新北市2024年底發生一起震驚社會的縱火殺人案，男子曾鈺偉與林志銘因缺錢花用，竟對長期茹素的鄰居蔡姓男子勒索，不僅強逼對方吃下偷來的五花肉，更在索錢不成後憤而潑灑汽油點火，導致蔡男全身99%燒傷慘死。案經國民法官法庭審理，今依強盜殺人罪等罪，判處二人無期徒刑，褫奪公權終身。

假冒醫護LINE群組看診賣第四級毒品燃脂藥 月入賺50萬元被判刑

陳姓女子從印尼購入含有第四級毒品西布曲明的禁藥，改標換包裝後，宣稱是經期可吃、便秘專用的燃脂藥物，2021年至2024年3月被查獲，至少獲利1500萬元。彰化地方法院審結，依犯醫師法共兩罪，應執行徒刑1年，罰金190萬元。

雲林議員林哲凌鄉長任內涉收賄被判10年4月確定 今發監執行

雲林縣口湖前鄉長也是現任縣議員林哲凌於2020年鄉長任職期間，遭控利用核發建照、批准動工權限，向綠能廠商收賄400萬元，2023年被雲林地方法院依貪汙罪判10年4月，經兩度上訴到最高法院，昨天駁回維持原判確定，今天下午發監執行，入監前他除感謝鄉親，更一度哽咽說最不放心的是他88歲老父。

非洲豬瘟釀21億損失！豬場86歲負責人否認犯行 堅稱：沒黑白亂寫

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方起訴負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮稽查、短報死豬量交非法業者清運，販賣病死豬；法院今開庭，高齡86歲陳姓老翁否認犯行，表示自己老了、時間久忘記了，堅稱關於死豬數量的化製單「沒有黑白亂寫。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。