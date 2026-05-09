花蓮民政處前代處長 馬太鞍溪堰塞湖案涉過失致死交保

花蓮縣民政處前代理處長李葳因洪災遭到調查，檢方諭令10萬元交保。圖／聯合報系資料照片

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖案，前天搜索縣府並帶回時任民政處代理處長李葳，訊後十萬元交保。縣府回應，尊重偵辦，並主張應全面釐清各級政府權責，才能避免悲劇重演。李葳昨未回應，但據了解，他曾向友人表示，已盡力要求鄉鎮公所做好撤離工作，善盡督導職責。

災區努力重生，鳳林鎮也是受災鄉鎮之一，鎮民代表會昨三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金發放自治條例」，將發給鎮民每人三千元振興禮金，最快八月就可領取。

檢方持續調查洪災，繼光復鄉長林清水等人今年三月起訴後，前天再搜索縣府及李葳住所，檢方訊後認為李葳涉及過失致死罪嫌重大，但無羈押必要，諭令十萬元交保，限制住居及出境出海，並以科技設備監控。

據悉，這波調查要釐清民政處負責督導鄉公所執行撤離工作，在災前是否確實督導，對於公所憑空捏造撤離人數是否掌握了解，或在撤離過程給予必要協助，或是虛應故事。

縣府表示，依災害防救法，各級政府均有法定防救災責任，縣府與中央及相關單位密切協調，務求保障民眾生命財產安全，面對災害始終依法行政、全力救災，接受公眾檢驗。尊重檢調依法偵辦，並主張應全面釐清各級政府權責，唯有在事實基礎上檢討制度，方能避免類似悲劇重演。

外界質疑「只辦地方不辦中央」的聲浪再起，花檢強調，其他相關權責機關人員仍持續深入調查，還原事實真相，維護社會公義。