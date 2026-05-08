高調拍片炫富 印尼女在台涉賣假藥、仲介流產手術遭收押

合法來台12年的印尼籍看護Yuli，被控在台從事「墮胎商機」，不僅仲介同鄉做人工流產，還販賣醫師處方用藥的墮胎藥「喜克潰」，甚至高調拍抖音炫耀單日收入破10萬元。移民署報請台北地檢署指揮偵辦，6日拘提到案，檢方依違反藥事法聲押禁見獲准。

移民署指出，印尼籍移工Yuli疑涉非法販售墮胎藥物等情事，北區事務大隊新北市專勤隊會同新北市衛生局及新北市警新店分局成立專案小組，6日執行聯合查察，依檢察官指示拘提Yuli，查扣手機2支、不法所得及相關證物。

移民署表示，Yuri涉違反藥事法及意圖營利加工墮胎等罪，檢方複訊後聲請羈押，8日下午法院開庭後，裁定羈押禁見。

移民署將持續會同相關單位配合檢察官指揮擴大追查，依法嚴辦，以保障人民健康。