強逼素食翁吃肉…2惡男為400元潑油燒死人 辯「以為很快揮發」判無期徒刑

新北市2024年底發生一起震驚社會的縱火殺人案，男子曾鈺偉與林志銘因缺錢花用，竟對長期茹素的鄰居蔡姓男子勒索，不僅強逼對方吃下偷來的五花肉，更在索錢不成後憤而潑灑汽油點火，導致蔡男全身99%燒傷慘死。案經國民法官法庭審理，今依強盜殺人罪等罪，判處二人無期徒刑，褫奪公權終身。

起訴指出，44歲曾男長期住在淡水區北新路一處出租套房，卻積欠一年房租「白住」，隨後引介同樣居無定所的39歲友人林志銘入住同層空房。2024年12月15日早上7時許，林男先偷走燒臘店價值千元的五花肉，回房與曾男及其不知情的黃姓前妻烤肉分食。

二人酒足飯飽後因身無分文，竟動起歪腦筋，盯上對面套房獨居的64歲蔡姓男子，曾男稱蔡男「看起來很有錢」，二人遂持汽油上門恐嚇，林男恫稱「我認識黑道大哥」，迫使蔡男因恐懼交出身上僅有的400元，二人得手後，還強逼平時茹素的蔡男吞下烤好的五花肉。

同日下午2時許，林、曾二人花光400元後食髓知味，再度持汽油上門索錢，不滿蔡男嚴詞拒絕，曾男竟直接將寶特瓶內的汽油朝蔡男胸腹部猛烈潑灑，林男隨即掏出打火機點火。

火勢瞬間延燒蔡男全身，整層分租套房陷入火海，蔡男受困其中，體表面積遭受高達99%的三度燒傷合併吸入性灼傷，送醫隔天不治，而林、曾二人犯案後迅速逃離現場，分別前往醫院救治燒傷，隨即被警方循線逮捕歸案。

庭訊時，曾男坦承犯行，但辯稱僅是潑油恐嚇，沒預見林男會點火；林男則否認殺人故意，更在庭上吐說「我當時也蠻天真，以為汽油會像酒精一樣，很快揮發」。

檢察官反駁，稱二人早有預謀，甚至套招稱400元是「餐費」企圖脫罪，痛批二人僅為區區幾百元就如此殘暴，且蔡男根本不吃肉，何來分擔餐費之說？指供述明顯避重就輕，毫無悔意，建請法官從重量刑。

士林地院國民法官法庭經本周密集審理，認定二人手段殘暴、惡性重大，今依竊盜罪判林男拘役30日，二人另依共同恐嚇取財罪分別判刑2年、2年6月；情節最嚴重的強盜殺人部分，均判處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。