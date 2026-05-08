假冒醫護LINE群組看診賣第四級毒品燃脂藥 月入賺50萬元被判刑

陳姓女子從印尼購入含有第四級毒品西布曲明的禁藥，改標換包裝後，宣稱是經期可吃、便秘專用的燃脂藥物，2021年至2024年3月被查獲，至少獲利1500萬元。彰化地方法院審結，依犯醫師法共兩罪，應執行徒刑1年，罰金190萬元。

根據彰化地檢署起訴書，陳女自民國110年（2021）間至113年3月遭查獲為止，在臉書社群張貼與醫療業務有關的療效資訊，並邀不特定人加入她組成的「自然療法New」、「情緒排寒與理論與實際」LINE群組，為不特定人看診及販售燃脂藥，及自美國進口的保健食品，全部都更換包裝和改標，對外號稱具治療、預防效果。

陳女在黃姓友人住處，雇用黃女、沈女、丁女、王女為員工，王女負責換貼標籤，沈女、丁女在LINE群組提供銷售訊息和整理客戶訂單、理貨、出貨。113年3月間員警持彰化地院搜索票到黃女住處，查獲含有第四級毒品西布曲明成分的多種藥物541罐，及健髮、月事調和、健胃、強精、逆齡等配方產品35箱。未料陳女繼續進貨，員警同年7月又查獲24罐燃脂藥物。

陳女等人對違反醫師法。藥事法的犯行均坦承不諱，但否認知道燃脂藥物含有第四級毒品西布曲明；陳女自承燃脂藥品售價每罐1250元，每月所得約50萬元。110年間至113年3月出售含第四級毒品西布曲明的燃脂藥品，陳女所得估預約1500萬元，不包括出售健髮等各種配方產品。

彰化地院審結，陳女犯醫師法共兩罪，應執行有期徒刑1年，罰190萬元；黃女、王女、沈女、丁女均犯醫師法共兩罪，應執行有期徒刑6月。可上訴。

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