雲林議員林哲凌鄉長任內涉收賄被判10年4月確定 今發監執行

雲林縣口湖前鄉長也是現任縣議員林哲凌於2020年鄉長任職期間，遭控利用核發建照、批准動工權限，向綠能廠商收賄400萬元，2023年被雲林地方法院依貪汙罪判10年4月，經兩度上訴到最高法院，昨天駁回維持原判確定，今天下午發監執行，入監前他除感謝鄉親，更一度哽咽說最不放心的是他88歲老父。

無黨籍雲林縣議員林哲凌涉貪汙案，一審被判10年4月，上訴二高等法院及三審最高法院，昨天下午被最高法院駁回維持原判10年4月原判確定。雲林地檢署昨天下午同步接獲判決傳真公文，即對林啟動防逃機制監控，並通知他今天下午3時前報到發監。

今天下午林哲凌在友人陪同下到雲林地檢署執行科報到，經檢察官尤開民訊問後，送法務部矯正署雲林第二監獄執行。

林哲凌說，感謝一路走來支持及關心他的人，讓他有機會為地方服務。面對入監服刑，他坦言，心情頗為沉重但會坦然面對。他一度眼眶泛紅說，最不放心是88歲的父親，在來報到路上還來電關心，和父親談話，他難掩情傷，忍不住哽咽。

林哲凌認為，人生每個階段不同，將來出獄後，有機會將以志工持續關心地方事務，提攜政壇上的後輩。

林哲凌曾任2屆口湖鄉長、3屆雲林縣議員，原為民進黨籍，因涉光電收賄案退黨後改以無黨籍參選2022年縣議員落選頭。因同選區有另一議員涉案被解職，林哲凌於2024年1月4日遞補就任縣議員。

林哲凌發監執行前，一度哽咽表示最放心不下的是8旬老父。記者蔡維斌／攝影