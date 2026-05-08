非洲豬瘟釀21億損失！豬場86歲負責人否認犯行 堅稱：沒黑白亂寫

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方起訴負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮稽查、短報死豬量交非法業者清運，販賣病死豬；法院今開庭，高齡86歲陳姓老翁否認犯行，表示自己老了、時間久忘記了，堅稱關於死豬數量的化製單「沒有黑白亂寫。」

台中地院4月24日開庭時，陳翁反應較緩慢，時常不解問題疑惑稱「蛤？」且說詞前後不一，法官黃淑美納悶稱「這要怎麼整理爭點啊？」要求辯護人和陳充分溝通、確認答辯方向。

中院今下午再開庭，黃淑美提高音量用台語和陳翁溝通，宣讀權利告知事項時，陳持續以「蛤？」「我聽嘸啦（聽不懂）」，黃無奈向陳的辯護人說「我用台語告知了耶」，經辯護人和陳多次解釋後他才理解。

黃詢問，檢方起訴死豬數量登載不實，涉及偽造文書、廢棄物清理法等是否認罪，陳再度回「蛤？」經辯護人溝通後，他才表示不認罪，並說自己老了「代誌攏袂曉（事情都不會）」，一下子就忘記了等語。

黃逐一就起訴內容分段訊問，陳翁表示自己是洽興畜牧場負責人，非洲豬瘟時沒有打電話給王姓獸醫佐告知死豬數量，也沒和他王買安莫西林抗生素，有指示兒子用之前和別人買的藥物給豬打針退燒，但沒有效果，也忘記是什麼藥。

陳翁表示，他沒有指示兒子將死豬交由非法處理業者，都是由專門處理業者載去燒掉，並稱「問太太多，他都不記得了」、「時間那麼久了。」

黃再問他，為何化製單甲、乙聯記載死豬數量不同？陳說，那些單子差好幾天，檢察官扣走的摻在一起啦，公訴檢察官當庭稱，法官問你的是「同一天的化製單」，陳則馬上改口「我忘了、不知道」、「時間久記不得。」

黃並問，你是否有填寫不實死豬數量？陳激動說「我哪有黑白亂寫」，並稱甲、乙、丙3聯單都是他前一天晚上寫的，因隔天早上又死了10幾頭豬，自己就沒改數字，直接讓業者載去燒。