年底選戰地下賭盤開盤 檢警查高雄男子拿虛擬貨幣下注

高雄市一名林姓男子涉嫌利用VPN翻牆，規避地域限制，登入境外區塊鏈預測平台網站，並以虛擬貨幣針對今年底即將舉行的九合一大選下注，檢警循線查獲後，依法查扣746.79枚虛擬貨幣，全案依違反公職人員選舉罷免法及刑法賭博等罪嫌提起公訴。

橋頭地檢署指出，日前接獲情資顯示有民眾疑利用境外區塊鏈預測平台網站對年底選戰開盤，檢方隨即展開追查，查出林姓男子今年4月間在高雄市鳥松區住處，透過VPN將IP位址偽裝至日本，藉此登入境外區塊鏈預測平台網站。

林男先後透過申設的MetaMask虛擬錢包及MAX交易所帳號，陸續購買共計9,245.01枚USDC（美元穩定幣）作為下注資金，於4月12日至14日間，鎖定平台上「2026 Taiwanese Local Elections：Party Winner（2026台灣地方選舉：哪個政黨獲得最多席次）」之賭盤，分別下注「國民黨 YES」及「民進黨 NO」。

檢方查出他總計投注742.9629枚USDC，相當約2萬3457元新台幣，專案小組於4月23日發動搜索，當場查獲並扣押林男持有的虛擬貨幣，並依法轉入地檢署的虛擬資產監管平台錢包保管。

檢方呼籲呼籲民眾切勿以身試法參與任何形式的選舉賭盤或非法投注，若發現賄選、選舉賭盤、境外勢力介選或散布假訊息等情事，請撥打法務部檢舉專線0800-024-099按4，提出檢舉，最高可獲500萬元檢舉獎金，檢舉境外勢力介選最高更可達2000萬元。