照服員嫌八旬中風婦吵竟「膠帶封口」戴口罩遮掩 遭強制罪判2年

專業照服員嫌八旬中風老婦吵竟「膠帶封口」，遭強制罪判2年。示意圖／AI生成

周姓照顧服務員領有基隆市政府照服員訓練結業證書，受託在醫院24小時照護一名82歲中風老婦，因不堪老婦持續吵鬧，涉嫌以3M透氣膠布及不透氣封箱膠帶黏貼老婦嘴巴，再戴上口罩遮掩。檢方以殺人未遂罪嫌起訴，法官變更法條，認為鼻子還可自主呼吸，改依強制罪判有期徒刑2年，不得緩刑，必須入監。

基隆地院判決書指出，周女為參加基隆市政府辦理照顧服務員訓練而領有結業證書的照顧服務員，明知高齡82歲老婦為腦中風患者，身體羸弱、四肢無力，為已無法自理生活的重症病患。

周女看護期間，因老婦持續吵鬧，於111年11月18日晚間7時16分許至30分間某時，在醫院老婦病房內，以3M透氣膠布及不透氣封箱膠帶黏貼嘴巴，並為她戴上口罩遮掩，直到住院醫師當晚7時30分例行性巡房時發覺。

周女坦承不諱，檢方認為她可預見以物掩住年老、具肺炎、心衰竭等重症病者的口、鼻等呼吸器官，可能造成無法吸入足夠氧氣而對於身體、健康有重大不治或難治之傷害，只因持續吵鬧而心裡不悅，以膠帶黏貼嘴巴，以殺人未訴起訴。

周女說，因老婦吵鬧，鄰床病人已多次抱怨，希望以此方式讓病人安靜一下，而且病人鼻子還可以呼吸，並無故意致老婦死或重傷故意。

法官審理認為，周女以膠布、膠帶黏貼口部行為非常不當，但當時老婦可自主呼吸，且醫護巡房頻繁，周女動機僅是為了想清靜，無奪命動機，若老婦死亡她亦會使其失去經濟收入，難認有殺人犯意，改以強制罪論處。

法官說，周女是從事照顧服務的專業人員，未遵守專業常規，忽略病人及家屬權益，判有期徒刑2年，不宣告緩刑。