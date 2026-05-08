涉詐助理費645萬元 澎湖縣前議員陳慧玲一審獲判緩刑

周姓照顧服務員領有基隆市政府照服員訓練結業證書，受託在醫院24小時照護一名82歲中風老婦，因不堪老婦持續吵鬧，涉嫌以3M透氣膠布及不透氣封箱膠帶黏貼老婦嘴巴，再戴上口罩遮掩。檢方以殺人未遂罪嫌起訴，法官變更法條，認為鼻子還可自主呼吸，改依強制罪判有期徒刑2年，不得緩刑，必須入監。

2026-05-08 15:04