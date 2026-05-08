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涉詐助理費645萬元 澎湖縣前議員陳慧玲一審獲判緩刑
行政院南部聯合服務中心前副執行長陳慧玲，任職澎湖縣議員期間涉詐領助理費案，遭檢方依貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴，澎湖地方法院一審宣判，陳慧玲與另3名被告皆有罪並獲宣告緩刑。
判決書指出，陳慧玲涉犯公務員利用職務機會詐取財物罪共2罪，各判處有期徒刑1年10月、褫奪公權4年，合併應執行有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，並須於判決確定後2年內，完成240小時義務勞務，另扣案犯罪所得645萬1234元宣告沒收。
同案被告蔡燈財利用職務機會詐取財物罪，遭判刑1年10月、褫奪公權3年，緩刑4年，須接受保護管束，於2年內完成200小時義務勞務，犯罪所得645萬餘元同樣沒收。
另外，許彩雲因詐取財物罪，判刑1年6月、褫奪公權2年，緩刑3年，須接受4場次法治教育課程；陳慧瑄因利用職務機會詐取財物罪，判刑1年、褫奪公權1年，緩刑2年，並須接受2場次法治教育。
辯護律師桂祥晟對此表示，感謝法院審酌被告犯案動機、犯後態度及家庭、生活等因素，最終給予緩刑處分，讓當事人仍有自新與回歸社會的機會。
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