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稱為柏青哥店會員優惠龍山寺外買個資 4男子遭訴

中央社／ 台北8日電

李姓男子等人去年11月2日到台北市龍山寺前，以每份1000元代價購買民眾個人資料共11份，辯稱是為加入柏青哥店會員優惠。台北地檢署今天依違反個資法等罪起訴李男等4人。

台北市警察局萬華分局去年11月間接獲民眾報案，稱龍山寺附近有人設攤向街友收取個人資料並給予報酬，查出有男子以宮廟發放紅包新台幣1000元為由，要求領錢者須交付證件供其影印，以避免重複領用，藉此達成蒐集個人資料目的。

警方隔天發函通知黃姓男子和4名工作人員到案說明。有詐欺前科的黃男辯稱，只是向民眾徵求個資，作為日後公益使用。警方溯源追查發現，幕後主嫌為23歲宜蘭人李男，隨後將李男拘提到案，並查扣行動電話等證物。

李男供稱，是因礁溪有間柏青哥店申辦新會員，可享5000元體驗彩金，所以才找家住桃園的黃男合作，並鎖定較多街友聚集的龍山寺一帶收取個資，雙方後續約在宜蘭縣轉賣。警方將其中2名少年移送少年法庭審理，李、黃等4名成年男子移送北檢偵辦。

北檢查出，共有11名民眾將身分證與健保卡交給黃男等人影印，黃男隨後將11份資料交給李男。檢察官今天偵查終結，依刑法詐欺得利、個人資料保護法非法蒐集處理個人資料等罪起訴李男等4人。

龍山寺 個資 詐欺

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