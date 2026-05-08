馬太鞍堰塞湖洪災案搜索花縣府 專案小組要查「有無確實督導撤離」

花蓮檢調偵辦馬太鞍溪堰塞湖洪患釀災一案，再度發動搜索，這次將目標朝向花蓮縣府，帶回時任民政處代理處長李葳，訊後諭令10萬元交保。據了解，專案小組人員這波調查重點，在於縣府身為上級督導單位，對於鄉公所虛報撤離人數，是否有確實掌握及協助。

去年9月23日發生馬太鞍溪堰塞湖潰壩事故，重創花蓮縣光復鄉，造成19人死亡，仍有5人失聯。花蓮檢調今年1月搜索光復鄉公所，並以起訴鄉長林清水等3人。相隔近4個月後，昨天持搜索票搜索縣府及李葳住所，檢方訊後認為李葳涉及過失致死罪嫌重大，但無羈押必要，諭令10萬元交保，限制住居及出境出海，並以科技設備監控。

據了解，專案小組認為，光復鄉長林清水等人在洪災前執行預防性撤離工作時，明知災情及撤離範圍擴大卻沒有作為，且為掩蓋撤離不力，還憑空捏造垂直避難、依親及實際撤離人數，並向縣府回報已完成。

這波調查重點針對縣府民政處，是因民政處負責督導鄉公所執行撤離工作，在災害發生前是否確實督導，對於鄉公所憑空捏造撤離人數是否有掌握了解，或者在撤離過程給予必要協助，或只是虛應故事，都是必須釐清的部分。

檢方強調，偵辦工作不會只到縣府為止，相關調查工作都還在進行，其他權責機關人員是否涉及刑事責任，都會持續深入調查。