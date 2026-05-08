快訊

與美F-35競爭？共軍殲-35戰機「0001」編號亮相 料將量產出口

最佳飛機餐Top10！長榮衝進全球前5、亞洲第2 第1名菜色好吃又正宗

MiLB／剛入選百大新秀 林維恩6局狂飆10K創旅美後新高

聽新聞
0:00 / 0:00

麥寮前鄉長勒索風電廠商得手320萬 判關5年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆任內向風電開發商達德能源集團勒索320萬元得逞，一、二審均依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物罪判刑5年6月，褫奪公權4年。案件上訴，最高法院駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，蔡確定要入監服刑。

蔡長昆得知達德集團的創維公司將在麥寮鄉開發陸域風電，為謀取私利，發文令創維公司停工，或以鄉長角色為替鄉民爭取回饋金、賠償發動抗爭，並由陳姓友人充當白手套，勒索達德集團給付「定作管路工程」利益。

達德集團擔心風機工程若停工1個月，將造成成本虧損嚴重，便透過管道邀蔡長昆見面解決問題，並以1支風機40萬元，在麥寮設立8支風機核算共計320萬元作為代價，雙方達成協議後，達德交付款項。

蔡長昆坦承犯行，雲林地方法院一審認定蔡長昆藉勢藉端勒索財物判刑5年6月，褫奪公權4年。蔡僅就量刑上訴，主張他的犯罪情節並非重大惡劣，且他從偵查即坦承犯行並繳回犯罪所得，並非不知反省或毫無悔意。

蔡認為，本案是達德集團因先前經驗，認為遭遇陳抗會造成成本損失，進而來接觸他，他才藉此機會犯案，他也已經繳回320萬元，並沒有享有犯罪不法利得，他長年對地方有捐款貢獻，相較於其他共犯實質獲利達2000萬，卻僅判刑3年6月，一審對他量刑確實較重，請求從輕量刑。

二審認為依蔡長昆犯罪情節，難認有何特殊原因、環境或背景，足以引起同情之處，且一審已經減刑，並無罪刑過重的問題，駁回蔡的上訴。案件上訴第三審，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆。圖／聯合報系資料照片
雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆。圖／聯合報系資料照片

麥寮 貪汙

延伸閱讀

要入獄！雲縣議員林哲凌收綠能業者400萬賄款 最高法院今判10年定讞

書記官偷拍21女...還侵占贓物、拷貝私密影像 開庭稱「想賠償士檢」

家庭主婦一再假冒檢察官助理行騙 地院認「惡性重大」判3年1月

大膽！警員派出所偷拍主管女兒如廁...還辯不知對方年紀 二審加重判刑

相關新聞

馬太鞍堰塞湖洪災案搜索花縣府 專案小組要查「有無確實督導撤離」

花蓮檢調偵辦馬太鞍溪堰塞湖洪患釀災一案，再度發動搜索，這次將目標朝向花蓮縣府，帶回時任民政處代理處長李葳，訊後諭令10萬元交保。據了解，專案小組人員這波調查重點，在於縣府身為上級督導單位，對於鄉公所虛報撤離人數，是否有確實掌握及協助。

沈慶京不滿加保3000萬元…主張「無逃亡能力」想撤銷裁定 高院不准

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被判刑17年，威京集團主席沈慶京也被判刑10年，一審宣判後裁定沈加保3000萬元。沈不服提抗告，認為加保已經違反比例原則，重申他沒有逃亡能力，台灣高等法院裁定駁回確定。

京華城案外案！沈慶京為清償海外賭債「用土地套利30億」 起訴求刑26年

台北地檢署偵辦京華城容積率案，查出威京集團主席沈慶京因積欠澳門賭場鉅額賭債，以及威京集團整體債務，金額高達181.8億元，沈慶京為求解套，利用「左手換右手」方式套利30億元，檢方今天依違證交法特別背信、洗錢等罪起訴沈慶京共13人，並對沈慶京求刑26年。

影／愛爾麗針孔申訴破290件 盧秀燕：今要求業者刪「免責霸王條款」

知名連鎖醫美集團「免責權」爆煙霧偵測器微型針孔監視器涉及偷拍事件，台中市長盧秀燕今天受訪時說，到今早八時，全國已有逾290件消費申訴，其中台中已有37件，台中市政府今派法制局和衛生局赴台中二分店，要求業者必須理賠，且不能要求免責權，保障消費者權益。

麥寮前鄉長勒索風電廠商得手320萬 判關5年半定讞

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆任內向風電開發商達德能源集團勒索320萬元得逞，一、二審均依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物罪判刑5年6月，褫奪公權4年。案件上訴，最高法院駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，蔡確定要入監服刑。

高雄豪宅保全刺殺2名物業同事 遭依殺人未遂判刑8年

高雄市鼓山區凹子底一處豪宅大樓陳姓保全，去年9月間因包裹整理問題與大樓物業秘書發生口角，竟情緒失控毆打女秘書並持利刃猛刺其背部與腹部，一旁的主任亦遭陳男轉移目標揮刀刺傷，高雄地方法院近日審結，不採信陳男「互毆」辯詞，依2個殺人未遂罪合併判處有期徒刑8年6月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。