麥寮前鄉長勒索風電廠商得手320萬 判關5年半定讞

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆任內向風電開發商達德能源集團勒索320萬元得逞，一、二審均依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物罪判刑5年6月，褫奪公權4年。案件上訴，最高法院駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，蔡確定要入監服刑。

蔡長昆得知達德集團的創維公司將在麥寮鄉開發陸域風電，為謀取私利，發文令創維公司停工，或以鄉長角色為替鄉民爭取回饋金、賠償發動抗爭，並由陳姓友人充當白手套，勒索達德集團給付「定作管路工程」利益。

達德集團擔心風機工程若停工1個月，將造成成本虧損嚴重，便透過管道邀蔡長昆見面解決問題，並以1支風機40萬元，在麥寮設立8支風機核算共計320萬元作為代價，雙方達成協議後，達德交付款項。

蔡長昆坦承犯行，雲林地方法院一審認定蔡長昆藉勢藉端勒索財物判刑5年6月，褫奪公權4年。蔡僅就量刑上訴，主張他的犯罪情節並非重大惡劣，且他從偵查即坦承犯行並繳回犯罪所得，並非不知反省或毫無悔意。

蔡認為，本案是達德集團因先前經驗，認為遭遇陳抗會造成成本損失，進而來接觸他，他才藉此機會犯案，他也已經繳回320萬元，並沒有享有犯罪不法利得，他長年對地方有捐款貢獻，相較於其他共犯實質獲利達2000萬，卻僅判刑3年6月，一審對他量刑確實較重，請求從輕量刑。

二審認為依蔡長昆犯罪情節，難認有何特殊原因、環境或背景，足以引起同情之處，且一審已經減刑，並無罪刑過重的問題，駁回蔡的上訴。案件上訴第三審，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。