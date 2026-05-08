沈慶京不滿加保3000萬元…主張「無逃亡能力」想撤銷裁定 高院不准
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被判刑17年，威京集團主席沈慶京也被判刑10年，一審宣判後裁定沈加保3000萬元。沈不服提抗告，認為加保已經違反比例原則，重申他沒有逃亡能力，台灣高等法院裁定駁回確定。
台北地院原先裁定沈慶京提出1.8億元保證金後准予交保，並限制出境、出海及限制住居、電子腳環、個案手機監控；今年3月26日宣判後，合議庭開訊問庭後，認為沈因交保時罹患重病，如今狀況不同，可以運用的人脈也不同，因此裁定加保3000萬元。
沈慶京當天晚間近10時湊齊現金，由大兒子沈輝庭帶錢到法院辦保，沈也在晚間11時27分步出法院。沈不服加保處分，提抗告裁定對他進行7重強制處分，諭知加保3千萬元，逾越比例原則，且他年事已高，身體狀況不佳，無逃亡能力和動機，請求撤銷裁定另為合乎比例原則的強制處分。
高院認為，沈慶京否認犯行，且一審考量沈已判處重刑，趨吉避凶，不甘受罰屬基本人性，認為沈有逃亡之虞，並衡量沈的經濟實力，有相當資產可供逃亡海外生活，裁定加保確保國家刑罰權行使功能，屬適當且必要，原裁定適當，因此裁定駁回沈的抗告。
一審認為沈慶京為打造自己的政商實力，長期行賄應曉薇，並由退休的威京集團顧問吳順民協助爭取容積，「驅使」應曉薇、吳順民施壓台北市政府主管有關都市計畫與建設的承辦官員，並積極接觸柯文哲，促使柯領導的北市府「違法核給容積獎勵」，終而取得非法且價值甚鉅的容積獎勵，所獲不法利益逾上百億元。
北院認為沈慶京不但嚴重破壞威京集團的企業形象，也間接損害集團信譽、眾多股東員工利益，更腐蝕公務行政機關的專業性與廉潔性，致北市府基層公務員堅持依法行政的努力毀於一旦，並使市民對於北市府同仁的中立性產生質疑，摧殘市民與北市府公務員間的良好互動。
沈慶京在偵查及審理過程都否認犯罪，北院認為他犯後態度不佳，兼衡沈自述的智識程度、過往工作經歷、目前經濟、家庭狀況等一切情狀，判他10年徒刑，併科2千萬罰金，並宣告褫奪公權5年。
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