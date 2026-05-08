快訊

周末鬼故事？台股盤中急殺800點 這些族群成重災區

鐵粉注意！吉伊卡哇SuperCard悠遊卡盲包5/13開賣 定價150元有金卡隱藏版

日月光高雄K7廠化學液外洩！12員工身體不適送醫、急疏散76人

聽新聞
0:00 / 0:00

沈慶京不滿加保3000萬元…主張「無逃亡能力」想撤銷裁定 高院不准

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被判刑17年，威京集團主席沈慶京也被判刑10年，一審宣判後裁定沈加保3000萬元。沈不服提抗告，認為加保已經違反比例原則，重申他沒有逃亡能力，台灣高等法院裁定駁回確定。

台北地院原先裁定沈慶京提出1.8億元保證金後准予交保，並限制出境、出海及限制住居、電子腳環、個案手機監控；今年3月26日宣判後，合議庭開訊問庭後，認為沈因交保時罹患重病，如今狀況不同，可以運用的人脈也不同，因此裁定加保3000萬元。

沈慶京當天晚間近10時湊齊現金，由大兒子沈輝庭帶錢到法院辦保，沈也在晚間11時27分步出法院。沈不服加保處分，提抗告裁定對他進行7重強制處分，諭知加保3千萬元，逾越比例原則，且他年事已高，身體狀況不佳，無逃亡能力和動機，請求撤銷裁定另為合乎比例原則的強制處分。

高院認為，沈慶京否認犯行，且一審考量沈已判處重刑，趨吉避凶，不甘受罰屬基本人性，認為沈有逃亡之虞，並衡量沈的經濟實力，有相當資產可供逃亡海外生活，裁定加保確保國家刑罰權行使功能，屬適當且必要，原裁定適當，因此裁定駁回沈的抗告。

一審認為沈慶京為打造自己的政商實力，長期行賄應曉薇，並由退休的威京集團顧問吳順民協助爭取容積，「驅使」應曉薇、吳順民施壓台北市政府主管有關都市計畫與建設的承辦官員，並積極接觸柯文哲，促使柯領導的北市府「違法核給容積獎勵」，終而取得非法且價值甚鉅的容積獎勵，所獲不法利益逾上百億元。

北院認為沈慶京不但嚴重破壞威京集團的企業形象，也間接損害集團信譽、眾多股東員工利益，更腐蝕公務行政機關的專業性與廉潔性，致北市府基層公務員堅持依法行政的努力毀於一旦，並使市民對於北市府同仁的中立性產生質疑，摧殘市民與北市府公務員間的良好互動。

沈慶京在偵查及審理過程都否認犯罪，北院認為他犯後態度不佳，兼衡沈自述的智識程度、過往工作經歷、目前經濟、家庭狀況等一切情狀，判他10年徒刑，併科2千萬罰金，並宣告褫奪公權5年。

威京集團總裁沈慶京。圖／聯合報系資料照片
威京集團總裁沈慶京。圖／聯合報系資料照片

沈慶京 京華城

延伸閱讀

書記官偷拍21女...還侵占贓物、拷貝私密影像 開庭稱「想賠償士檢」

大膽！警員派出所偷拍主管女兒如廁...還辯不知對方年紀 二審加重判刑

要入獄！雲縣議員林哲凌收綠能業者400萬賄款 最高法院今判10年定讞

家庭主婦一再假冒檢察官助理行騙 地院認「惡性重大」判3年1月

相關新聞

沈慶京不滿加保3000萬元…主張「無逃亡能力」想撤銷裁定 高院不准

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被判刑17年，威京集團主席沈慶京也被判刑10年，一審宣判後裁定沈加保3000萬元。沈不服提抗告，認為加保已經違反比例原則，重申他沒有逃亡能力，台灣高等法院裁定駁回確定。

京華城案外案！沈慶京為清償海外賭債「用土地套利30億」 起訴求刑26年

台北地檢署偵辦京華城容積率案，查出威京集團主席沈慶京因積欠澳門賭場鉅額賭債，以及威京集團整體債務，金額高達181.8億元，沈慶京為求解套，利用「左手換右手」方式套利30億元，檢方今天依違證交法特別背信、洗錢等罪起訴沈慶京共13人，並對沈慶京求刑26年。

高雄豪宅保全刺殺2名物業同事 遭依殺人未遂判刑8年

高雄市鼓山區凹子底一處豪宅大樓陳姓保全，去年9月間因包裹整理問題與大樓物業秘書發生口角，竟情緒失控毆打女秘書並持利刃猛刺其背部與腹部，一旁的主任亦遭陳男轉移目標揮刀刺傷，高雄地方法院近日審結，不採信陳男「互毆」辯詞，依2個殺人未遂罪合併判處有期徒刑8年6月。

被控涉議長賄選案遇襲身亡 林士傑妻子提刑事補償獲賠28萬

台南區漁會前理事長林士傑被控涉入台南正副議長賄選案，一審獲判無罪，隨後遭槍擊身亡，迄今尚未破案。正副議長賄選案上訴二審時，因林死亡而判決不受理確定，林因賄選案遭羈押共56日，林妻上月9日請求刑事補償，高分院以每日5千元折算1日准予補償28萬元。

馬太鞍溪堰塞湖案檢調搜索花蓮縣府 前代理處長李葳交保

花蓮檢調偵辦馬太鞍溪堰塞湖潰壩災害再有動作，昨到花蓮縣政府等處搜索，帶回民政處前代理處長李葳，檢察官複訊後，認為李葳涉犯過失致死罪嫌重大，諭令10萬元交保，並以科技設備監控，限制出境出海。

台中七期高級商辦被當招待所…客人鬧事、亂嘔吐 管委會趕人成功

何姓男子承租台中七期某高級商辦對外經營「私人招待所」，社區管委會控訴何違反社區規定，且客人深夜暴力滋事、喧嘩，還有女客醉倒廁所、在社區車道園藝嘔吐，對何提強制遷離訴訟；法院查，何不但違規又放任離場客人

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。